Si INE no puede contar firmas, cómo le hará en elección: 'El Bronco'

Chiapas

Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, aspirante a candidato independiente para la Presidencia de la República, afirmó que el INE no ha sido transparente en el conteo de votos de los independientes.

Durante la visita que hizo al candidato independiente a la gubernatura de Chiapas, Jesús Alejo Orantes Ruiz, El Bronco afirmó que el Instituto Electoral no está realizando su trabajo de manera transparente en el conteo de apoyos ciudadanos y que actúa con dolo al decir que las firmas son falsas.

"Imagínate si el INE no ha sido capaz de contar 7 millones de firmas que hemos llevado, ¿va a ser capaz de contar 50 millones o 60 millones en el 2018? Eso me pone alerta, pero sé vencer las adversidades y sé que las cosas se dan", afirmó Rodríguez Calderón.

El Bronco anunció que solicitará al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación más tiempo para revisar las firmas que el INE señala como falsas para que logre ser el candidato a la Presidencia.

"No hemos presentado el recurso ante el tribunal electoral, en la primera audiencia rescatamos más de 15 mil firmas, eran mentiras del INE, estamos revisando una a una y estamos recuperándolas. Estoy pidiendo una segunda revisión porque no dio el tiempo, me falta revisar cerca de 800 mil. Vamos a aparecer en la boleta presidencial", aseguró El Bronco.

Rodríguez Calderón no quiso opinar si la candidatura independiente de Margarita Zavala lo es pero dijo que él comenzó con el movimiento de candidaturas por la vía apartidista en el país.

"Yo no sé si margarita sea independiente, creo que depende de su marido y cuando alguien depende de su marido está difícil que yo te pueda decir si es o no independiente, yo creo que el independiente original lo tienes frente a ti, yo soy el que inicie el movimiento independiente de México y vamos a continuarlo ", finalizó.





EB