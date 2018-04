'El Bronco' arma colecta para su campaña

Ciudad de México

El candidato independiente a la presidencia de México, Jaime Rodríguez Calderón, hizo una invitación a sus seguidores a cooperar “con desde 10 hasta 6 mil pesos” para su campaña.

A través de su cuenta de Facebook, El Bronco compartió el número de cuenta 000169109516 con clave 062580001691095169 a nombre de “Viva la nueva independencia A.C.” para solicitar recursos que apoyen en “esta lucha por México”.

“Quiero pedirles que me echen la mano: yo no quiero usar el dinero que el INE les quita a ustedes para hacer la campaña. Quiero que salga de ustedes ayudar, con algo de dinero, pueden ser desde 10 pesos, todo sirve. Ese apoyo representa las ganas de todos de que México cambie y decirle adiós PARA SIEMPRE a los partidos políticos Viéndolo así ¿A poco no sale barato 10 pesos? ¿Quién se apunta?”, escribió en su cuenta.

Aporta a esta lucha por México - Jaime Rodríguez "El Bronco" Quiero pedirles que me echen la mano: yo no quiero usar el dinero que el INE les quita a ustedes para hacer la campaña. Quiero que salga de ustedes ayudar, con algo de dinero, pueden ser desde 10 pesos, todo sirve. Ese apoyo representa las ganas de todos de que México cambie y decirle adiós PARA SIEMPRE a los partidos políticos. Viéndolo así ¿A poco no sale barato 10 pesos? ¿Quién se apunta? Publicada por Jaime Rodriguez Calderon en sábado, 21 de abril de 2018

El aspirante a la presidencia asistirá al Palacio de Minería aproximadamente a las 20:00 hrs, para participar en el ensayo de debate, que se llevará a cabo este domingo.

En el debate, los aspirantes contrastarán propuestas sobre algunos de los principales problemas que aquejan a la sociedad bajo la temática “Política y Gobierno”, que estará dividida en tres secciones de debate: seguridad y violencia; combate a la corrupción e impunidad y democracia, pluralismo y grupos en situación de vulnerabilidad.

Después del debate, el aspirante independiente regresará al hotel en el que se hospeda, sin realizar ningún tipo de post celebración para continuar con su agenda de campaña el lunes siguiente en la Ciudad de México.