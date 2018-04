Tras debate, se satura WhatsApp de 'El Bronco'

Ciudad de México

El candidato independiente a la Presidencia, Jaime Rodríguez Calderón, reportó que su teléfono celular está saturado de mensajes de WhatsApp, luego de que durante el debate hiciera público su número en el atril que ocupó durante el primer debate organizado por el INE.

"Raza, ya se me saturó el celular. Para poder seguir leyéndolos, mándenme DM aquí por favor", escribió en un mensaje compartido en su cuenta de Twitter, donde pidió a sus simpatizantes que envíen sus propuestas, ideas y opiniones a través de los mensajes directos de la red social.

Raza, ya se me saturó el celular. Para poder seguir leyéndolos, mándenme DM aquí por favor. — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) 23 de abril de 2018





El gobernador con licencia de Nuevo León bromeó con el youtuber, Chumel Torres quien le pidió ayuda luego de que fuera víctima de un robo en su domicilio hace dos semanas.

"Tal vez con las manos mochadas, no se hubieran llevado mi proyector y mi playstation" escribió Chumel Torres y El Bronco respondió: "No se lo hubieran llevado porque ya no podrían jugar con él, compadre".

OVM