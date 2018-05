Ocuparse de seguridad y no de candidatos, pide 'El Bronco' a Segob

Ciudad de México

El candidato independiente a la Presidencia, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, pidió al secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, trabajar en los temas de seguridad y dejar a los candidatos trabajar.

Luego de que el secretario de gobernación, Alfonso Navarrete Prida, llamara a los candidatos presidenciales y a las coaliciones electorales a no convertir el debate político en encono, división o llamados a la violencia, Jaime Rodríguez Calderón sugirió al funcionario "ponerse a resolver los temas de inseguridad en el país".

El gobernador con licencia de Nuevo León dijo que el debate es sólo un espacio para confrontar ideas que no debe generar encono ni violencia.

"En el primero nos dijimos cosas, pero nada más. No nos mordimos y no nos ofendimos. El anterior no fue de violencia y no creo que esté lo sea. El debate es una confronta de ideas y una manera de decir las cosas, creo que el debate no va a ser eso, yo le recomendaría al Secretario de Gobernación y que se ponga a resolver los problemas que tiene México y que nos deje a los candidatos trabajar", planteó.

Rodríguez Calderón consideró que los debates presidenciales son para "divertirse" y reiteró que el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador es el "único" que está generando enojo entre los militantes de Morena.

"A diferencia de lo que pueda ser AMLO que sí está generando encono en sus propios militantes, si está generando enojo, nosotros no. A mí me gusta divertirme y utilizo el debate para de manera divertida y decirle a los otros 'oye compadre no seas mentiroso'. No creo que el debate vaya a generar violencia, la raza se va a divertir", apuntó.

Jaime Rodríguez no contará con asesores para el Segundo Debate Presidencial, salvo los mensajes que la gente le ha enviado a través de sus redes sociales.

"En base a lo que la raza me diga yo hago precisiones, yo iré a San Diego a comprar unos pantalones Levi' s que allá están en 30 dólares, ese es el plan, no sé, no tengo un plan definido", puntualizó.









OVM