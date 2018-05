'El Bronco' mantendrá al Ejército en tareas de seguridad

Ciudad de México

El candidato independiente a la presidencia, Jaime Rodríguez Calderón, se pronunció a favor de que el Ejército se mantenga en las calles, debido a que no hay policías capacitados en el país.

TE RECOMENDAMOS: 'El Bronco' critica propuestas asistencialistas de Meade

Durante su participación en el Diálogo por La Paz y la Justicia, El Bronco aseguró que hay 50 por ciento de déficit de elementos policíacos ya que los gobernantes han sido omisos en su reclutamiento.

“Yo creo que es necesario tener al Ejército, no hay otra forma, obviamente que sí sería bueno regresarlos, pero desafortunadamente no tenemos en este momento quien supla la actividad de la seguridad pública. A mí me gustaría regresar al Ejército, siempre y cuando tengamos a la Policía suficiente para que el país no necesite al Ejército en temas de seguridad pública”, afirmó.

Consideró que Ley de Seguridad Interior es necesaria, “porque no hay otra alternativa, es la única herramienta disponible por el momento”.

Admitió que en México se han presentado casos en los que hubo excesos por parte de algún integrante del Ejército o de la Policía; sin embargo, dijo no se puede denostar a toda una organización por la actuación de unos pocos.

“El Ejército es una institución que merece mi respeto, hay algunos que cometieron un delito y ya los están investigando, hay elementos de la policía que también están en un proceso de investigación y por eso no tenemos que denostar al Ejército ni a las corporaciones policiacas, no hay que generalizar”, abundó.

Afirmó que debe haber un fiscal autónomo que no dependa del gobierno y que sean los mismos organismos no gubernamentales y la sociedad los que estén a cargo para “no caer en temas de corrupción e impunidad”.

“Creo que tiene que haber una libertad absoluta de la investigación y creo que tiene que ser un fiscal autónomo, no medio autónomo; AMLO propone una terna, yo propongo no meterme en ese lío y que sea la misma sociedad la que decida”, puntualizó.

Mencionó que es “imposible” hacer un programa de seguridad nacional “porque no es lo mismo que Michoacán, que el Bajío o el Norte” y dijo que después del 15 de mayo presentará un programa de seguridad por regiones.

TE RECOMENDAMOS: 'El Bronco' se toma descanso de campaña y se va de fiesta

“Este tipo de cosas las tenemos que georeferenciar, utilizar la tecnología para poder resolver los problemas de una manera más práctica y no con un sistema que está centralizado, el sistema nacional de seguridad es estadístico, no está funcionando, medimos delitos pero no decimos las soluciones”, explicó.





JASR