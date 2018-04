'El Bronco' propone modificar la reforma educativa

El candidato independiente la presidencia, Jaime Rodríguez Calderón, 'El Bronco', hizo un llamado a la no violencia durante el proceso de campañas y dijo que en la sociedad hace falta de diálogo y conciencia para debatir.

Al finalizar el evento de arranque de campaña en el Domo Care, en la Expo Guadalupe, NuevoLeón, 'El Bronco' señaló que “con confrontaciones México no podrá salir adelante”.

“Yo creo que en México no podemos confrontarnos y menos en estas elecciones y llamar a esa violencia que no es necesaria”, aseveró.

Dijo que ha faltado autoridad para resolver el conflicto magisterial, pero aseguró que es un tema que debe terminar.

“Yo le haría un llamado a los maestros de Oaxaca que se sienten a platicar con quien sea, que hagan sus propuestas y las escuchemos y podamos (avanzar) entre todos, creo que aquí los candidatos no debemos montarnos en ese tipo de cosas”, planteó.

Al respecto, el aspirante propuso hacer una "reforma de la reforma educativa” con la que pretende “regresar el poder al maestro en las escuelas del país”.

“La reforma educativa ha avanzado en algunas regiones del país y en otras no. Nosotros vamos a hacer una propuesta de la reforma a la reforma y hemos encontrado que una de las posibilidades sea regresar el poder al maestro, que el maestro tenga la facultad de disciplinar, que los papás y las mamás entiendan que le han dedicado menos tiempo a sus hijos”, destacó.

Ellos son mi fuerza, los que me mantiene de pie cuando siento que me voy a caer y los que me impulsan a seguir despertando conciencias a pesar de las adversidades. #DomoCare#ProhibidoRendirse#LevántateMéxicopic.twitter.com/hdYDp5aLDq