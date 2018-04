Soy polémico y no le sacaré a los problemas: 'El Bronco'

Ciudad de México

El candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón aseguró que México avanzará haciendo propuestas que generen polémica, por lo que él no “le sacará la vuelta al problema” y en caso de llegar a la Presidencia, trabajará para mejorar la economía.

“Yo soy polémico y seguiré siendo polémico, no tengo porqué sacarle la vuelta al problema, tenemos que enfrentarlos y el enojo de México es enorme y no puede ser con proyectos populistas y asistencialistas como se resuelva. Hay que generar una economía mexicana que permita que las personas no roben”, planteó.

Al salir del Palacio de Minería, donde se desarrolló el primer debate presidencial, el aspirante señaló que la corrupción es la madre de los problemas que aquejan a México, por lo que los mexicanos y los políticos deben atreverse a “cambiar el sistema”, por lo que dijo que él luchará para lograr la simpatía de la ciudadanía y ganar las elecciones.

“No nos debe de asustar o prefieren ustedes a los políticos enriqueciéndose toda la vida o prefieren ustedes a los partidos políticos escudándose como se escudaron los tres miembros más promitentes de los partidos como es Anaya, Andrés Manuel y Meade, protegiéndose entre sí, yo no quiero eso para México”, aseveró.

El Bronco dijo que ninguno de los candidatos quiso firmar un documento que comprometía a los aspirantes a renunciar al financiamiento público y que su pequeño equipo estuvo presente en el debate para enfrentar la partidocracia.

“Andrés Manuel le sacó la vuelta, no quiso firmar y es mentira que le ha regresado el dinero a quienes hoy están sufriendo por no tener un patrimonio, le gusta engañar a la sociedad, Meade no quiso ni siquiera ver el documento y Anaya se volteó de manera en la que no quiere regresar el dinero, no tienen otra forma”, puntualizó.

El aspirante se dirigió al Hotel Barceló, ubicado en Paseo de la Reforma, donde cenará con su equipo para continuar con su gira de campaña en la Ciudad de México.