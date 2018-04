En ensayo por debate, le gritan "pony" a 'El Bronco'

Ciudad de México

El candidato independiente, Jaime Rodríguez Calderón, dijo que llegará al debate "a toda madre" y será su oportunidad para dar a conocer a los mexicanos su pensamiento y su criterio e intentar convencerlos de votar por él.

"Mañana es una parte fundamental para que yo pueda dar a conocer mi pensamiento, mi criterio, mis ideas, voy a intentar, obviamente, que el pueblo mexicano despierte y el despertar mexicano está a punto de hacerse, tengo poco tiempo y pocos espacios para dar a conocer todo el planteamiento que se requiere y lo voy a aprovechar", aseveró.

Comentó que ninguno de sus invitados especiales será político y sólo acompañará su esposa Adalina Dávalos, su representante ante el Instituto Nacional Electoral, Javier Pro, y su equipo cercano de prensa.

Un grupo de al menos 20 personas lo despidió del Palacio de Minería bajo el grito de "Obrador" y "No eres un bronco, eres un pony", por lo que dijo, no caerá en provocaciones de los "Peje-AMLOS".

"Viene del tema ¿ustedes creen que un presidente teniendo la violencia que tienen sus seguidores pudiera gobernar este país? Yo creo que nosotros no debemos provocar a la violencia, eso nos denigra, entiendo que estén enojados, pero también que finalmente los alientan, no son gente que viene caminando sola", planteó.

Dijo que a través de sus redes sociales, los mismos ciudadanos lo han asesorado "porque está interesada en opinar y decir" y aparte que él mismo se ha preparado en el tema de corrupción, seguridad y democracia.

Asimismo, Rodríguez Calderón lamentó que Armando Ríos Piter se sumara al proyecto del candidato priista, José Antonio Meade, sin embargo, aseguró que esa decisión lo beneficiará en las próximas elecciones.

"A mí me hubiera gustado que siguiera con su proceso pero bueno, él tiene la libertad de tomar su decisión y al final del día creo que eso me beneficia porque la mayoría de seguidores de Ríos Piter me ha hablado para sumarse a nosotros", expresó.