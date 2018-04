'El Bronco' promete acabar con dádivas; "no creo en Santa Claus", dice

Ciudad de México

El candidato independiente a la Presidencia, Jaime Rodríguez Calderón, aseguró que la dádiva y el asistencialismo "son un cáncer que está destruyendo al país", por lo que "se tiene que cambiar la estructura del sistema" para terminar con los políticos que se creen Santa Claus.

"La dádiva y el asistencialismo están destruyendo al país y yo creo que hay que terminarlo, hay que trabajar con solidaridad como lo están haciendo ustedes, hay que trabajar con el corazón como lo están haciendo ustedes, hay miles de personas que tienen la mano extendida, esperando a que ustedes les den algo y eso no se hace", apuntó.

"No es el gobierno el que tiene que hacer las cosas, eso es parte de lo que yo quiero hacer, cambiar totalmente la estructura del gobierno, es una estructura vieja, caduca, obsoleta, corrupta que tiene que ser cambiada y se tienen que animar a cambiarla. No es el gobernante, porque si tú le das este programa va a ser diputado, alcalde o no sé qué cosa, porque se cree Santa Claus y yo no creo en Santa Claus", planteó.

Al firmar el Pacto por la Primera Infancia en el Papalote Museo del Niño, iniciativa de la asociación Un kilo De Ayuda en coordinación con 320 empresas e instituciones internacionales, se dijo convencido de poder "cambiar la historia del país", que hasta ahora tiene una "estructura vieja y corrupta".

El pacto está conformado por 10 compromisos y cinco condiciones estructurales que contemplan la atención inmediata de 12 millones de niños menores de seis años y que reciban una adecuada alimentación, seguridad y aprendizaje.