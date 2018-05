'El Bronco' pausa su campaña para visitar a su mamá

Ciudad de México

El candidato independiente a la Presidencia, Jaime Rodríguez Calderón, se tomó un segundo "break" de su gira de campaña para visitar y festejar a su mamá, Basilisa Calderón, en Monterrey, Nuevo León, con motivo del 10 de mayo.

A través de sus redes sociales, El Bronco felicitó a su mamá y le agradeció por ser su héroe y jalarle las orejas.

"Voy a ir a ver a mi mamá, obviamente voy a hacer un 'impasse' y voy a tratar de ver a mi madre que tiene muchos días que no veo y desde aquí le digo a mi mamá: te quiero, te amo mamá, sígueme jalando las orejas y sígueme dando ejemplos para que yo pueda continuar en esta vida que tú me has dado", dijo.

En la grabación de casi dos minutos, Rodríguez Calderón aseguró que su madre es su héroe y aprovechó para felicitar a las madres mexicanas y aconsejó a los mexicanos cuidarlas todos los días para que se sientan orgullosas y no sufran.

Felicidades a todas las mamás ¿Por qué mi mamá es mi héroe? Porque ella me enseñó a nunca rendirme, me impulsó siempre a salir adelante sin importar las circunstancias y a pesar de que de niño no la tuve fácil ella hizo hasta lo imposible para que yo estudiara y forjara mi camino para llegar hasta donde estoy ahora. Les comparto este video que es muy emotivo para mi. Gracias mamá. Publicado por Jaime Rodriguez Calderon en jueves, 10 de mayo de 2018

"Nuestra madre nos parió y nos hizo tal cual somos, déjenme decirles algo: Mi mamá es mi héroe. Sé que la mamá de ustedes también su héroe por eso cuidémosla, hagamos que se sientan orgullosas de nosotros, que nuestra mamá no sufra, que nuestra mamá no llore, que nuestra mamá esté feliz, no solo este día, ¡No sean gachos! Es todos los días, todos los días nuestra mamá no existe", aseveró.

Asimismo, dijo que "para aquellos que ya no tienen a su mamá con ustedes, alégrense, pero vayan y denle una oración, hagan que sus hijos estén orgullosas de sus abuelas y de sus bisabuelas también, si las tienen".

Rodríguez Calderón señaló que las madres deben seguirles "jalando las orejas" a sus hijos y les deseó "que la pasen a toda madre".

"Pórtense bien y también síganle las orejas a sus hijos, eso es algo muy importante, eso es algo que nunca deben dejar de hacer y disfruten de este día con sus seres queridos y con los que ya están con ustedes también, así que felicidades a todas las mamás, pásensela fregón, pásesela a toda madre", puntualizó.

Critica juego disparejo del INE

El Bronco aseguró que aunque el Instituto Nacional Electoral lo tenga "jugando en terreno disparejo", su campaña no utilizará el dinero de los mexicanos.

A través de sus redes sociales, aseveró que su "proyecto independiente" no necesita inundar la radio y la televisión de spots.

"Nos traen jugando en terreno disparejo pero nosotros de todas formas hacemos las cosas de manera distinta, sin tanta necesidad de gastar recursos ni inundar el radio y televisión", escribió.

En la publicación compartió un cuadro comparativo donde señaló que José Antonio Meade, cuenta con 9 millones de spots en radio y televisión; Andrés Manuel López Obrador, con 5 millones y Ricardo Anaya, con 8 millones y medio, mientras él sólo tiene 13 anuncios.

"Vamos contra todo un sistema y los miles de millones de pesos del erario que ellos gastan a conveniencia. Yo mejor financio mi campaña con aportaciones voluntarias", apuntó.

Al respecto, aseguró que aunque "el sistema esté de lado de los partidos políticos y no de los ciudadanos les vamos a demostrar que una campaña se hace con el corazón".