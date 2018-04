Si AMLO ya tiene el voto, que ya se vaya a su casa: 'El Bronco'

García, Nuevo León

El candidato independiente a la Presidencia, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, aseguró que si "Andrés Manuel dice que tiene el voto de todos, que ya se vaya a su casa, por no decir que se vaya a su rancho y si ya ganó, para qué está haciendo competencia, ya debe de estar tranquilos, lo necesitamos fresco".



#México necesita alguien con pantalones y que no le de tregua a la delincuencia ¿O no? pic.twitter.com/yHLMXPrIvk — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) 15 de abril de 2018

Al realizar un recorrido por el municipio de García, Nuevo León, lugar del que fue alcalde, señaló que si difundiera sus ideas contra la delincuencia, "ellos cambiarían su estrategia y su manera de pensar porque los delincuentes también leen los periódicos, ven los noticieros, Facebook y yo no les voy a avisar".

TE RECOMENDAMOS: "El Bronco" inicia campaña presidencial en Guadalupe

"No es un tema de declaración, si eso me da o no votos, no me importa. La seguridad es un tema que no debe politizarse y no debe ser usado para ganar simpatías y lo que debemos de hacer es un pacto y quien llegue, resuelva el problema, esa es una propuesta que le voy a hacer a los otros candidatos, que el tema de seguridad sea de todos y que no nos estemos echándonos el uno con el otro", planteó.

Al ser cuestionado sobre la declaración del aspirante de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que el Ejército y la Marina le otorgarán su voto en los comicios del 1 de julio, El Bronco expresó que defenderá a las fuerzas armadas como institución y no lo declara "para ganarse el voto de nadie".

"Yo le tengo un gran cariño y respeto al soldado, ellos me salvaron la vida, ayudaron a que este estado esté bien, por eso no me gusta que nadie denueste al Ejército y los voy a defender siempre, de todos los mexicanos creo son los que más sufren porque son los que menos ven a sus familias", comentó.





EB