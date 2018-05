'El Bronco' propone hacer app para proteger periodistas

Veracruz

Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente a la Presidencia, propuso desarrollar una aplicación para agilizar el mecanismo de protección a periodistas, pues, afirmó, sólo en Veracruz han sido asesinados 22 comunicadores en los últimos siete años.

Al finalizar su reunión con los empresarios del Consejo Coordinador Empresarial Veracruzano, señaló que actualmente los comunicadores “batallan” con los esquemas burocráticos de protección cuando se encuentran en situación de riesgo, por lo que es necesario que reciban la atención directa de la autoridad.

“Tiene que haber protocolos más fáciles, que el periodista tenga acceso cuando sienta que tenga un riesgo y la autoridad le responda de inmediato, hay periodistas que han pedido la ayuda del sistema y el sistema se tarda mucho. Que no sea solamente en una emergencia como pudiera ser una aplicación en el que ustedes y el sistema estén conectados y no tengamos que estarnos lamentando”, planteó.

Asimismo, El Bronco señaló que como en Nuevo León, buscará crear laboratorios de ADN en todos los estados del país, que sean atendidos por personas profesionales para que los familiares de desaparecidos tengan herramientas de búsqueda y localización cuando existan indicios o sean encontrados restos humanos.

“Es ingrato que una persona no encuentre a su hijo, a su marido y que el estado se haga el desentendido, lo que queremos es incrementar el presupuesto para eso y evidentemente integrar la búsqueda nacional, no tiene que ser una búsqueda aislada, debe haber un programa nacional que permita que la gente logre su tranquilidad y para eso hay que dedicar una área específica no dejarlo como un discurso para ganar simpatías”, planteó.

Rodríguez Calderón dijo que Veracruz tiene potencial, pero tiene que ser aprovechado por los sectores industrial y de transformación, por lo que insistió en hacer una política interna de apoyo a los empresarios nacionales y “dejarles de poner trabas”.

“Yo pretendo hacer el Tratado de Libre Comercio Norte y Sur, los estados del norte están creciendo en la industria y transformación y los estados del centro y del sur están produciendo pero no transforman y no hay una industria formal y generalizada”, explicó.

En ese sentido, puntualizó que si a los trabajadores que ganan menos de 10 mil 500 pesos se les elimina el Impuesto Sobre la Renta automáticamente ganaría el 35 por ciento más de salario, lo que potencializará a la pequeña y mediana empresa.