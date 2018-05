Si declino, me ‘cuelgan’ mis hijos: El Bronco

Ciudad de México

Jaime Rodríguez Calderón se identifica con Kung Fu Panda, no porque sepa de artes marciales sino porque, dice, el personaje logró salvar a una ciudad aunque nadie creyó en él.

El Bronco habla directo, sin pena y lo que dice lo sostiene, como su propuesta de mochar manos a políticos corruptos, los cuales, afirma, ahora tienen miedo.

Portando su característico chaleco negro, el candidato independiente revela que no sabe andar en bicicleta y que él solito se corta el cabello.

Éste es el Interrogatorio Milenio con Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco:







¿Cómo va la campaña electoral? ¿Ya cuántas manos has mochado?

Creo que todavía ninguna porque, finalmente, creo que los funcionarios corruptos se han retraído; espero que ya no estén robando a partir de que hicimos esa propuesta, que les dé temor, miedo.

En Acapulco ya hasta te dedicaron una mano…

Eso más bien es algo que los medios de comunicación quisieran que pasara, pero no es así. No soy yo responsable de lo que haga la sociedad mexicana, estoy tratando de contener las cosas.

¿Crees que tu propuesta es viable? No tuvo una muy buena recepción…

Creo que 90 por ciento de la población dice que sí. He escuchado a la mayoría de la gente, he recibido más 275 mil WhatsApp y eso no es una encuesta, son precisiones.

Es una propuesta que está generando polémica y, obviamente, serán los diputados y senadores quienes tengan que ver la iniciativa que vamos a presentar, quienes podrán ser responsables de bajar o no la corrupción en el sistema político mexicano.

¿Derechos humanos o mochar manos?

Diría yo desechos humanos; es parte de lo que ya en México tenemos que cambiar y quienes dirigen las comisiones de derechos humanos también se pongan las pilas, que no solamente defiendan al delincuente, lo que tiene que hacer es defender a las víctimas del delito y hoy todos los mexicanos somos víctimas de la corrupción.

¿Y qué castigo propones para los violadores, secuestradores, asesinos?

Siempre y cuando la sociedad mexicana empiece a migrar, estoy hablando de la corrupción en el caso del sistema político mexicano sobre todo, para funcionarios públicos que toman el dinero del ciudadano. Los otros tipos de delitos son delitos del fuero común, que será la propia ley la que los castigue.

¿Estás a favor o en contra de la pena de muerte?

Hay que verlo con objetividad, hay delitos que merecen eso y, evidentemente, tenemos que ir viendo cómo paramos esta carnicería que está pasando en México. Los asesinos, los violadores, los secuestradores, que matan, que le quitan el patrimonio a la sociedad, merecen castigos mayores. Habría que analizarlo.

¿Y de la legalización de las drogas?

No estoy de acuerdo.

¿Tienes armas?

No. En mi casa tengo una carabina vieja de mi abuelo, pero que no jala.

¿Te consideras un hombre con suerte?

Creo que soy un hombre que tiene y que Dios ha sido generoso con él, no sé si sea suerte o no, o generosidad, pero me considero una persona que gracias a Dios estoy vivo.

Intentaron matarte dos veces, ¿te dan miedo los narcos?

No, no le tengo miedo, creo que el miedo evita que la gente haga las cosas, el miedo lo superé desde chamaco. Nací sin luz eléctrica y no le tengo miedo a la oscuridad, vagaba en la oscuridad y podía ver, cuando vives en la oscuridad, sabes valorar la luz. El miedo no nos cae bien.

¿A quién contratarías para acabar con la violencia en México?

A los mejores.

¿Algún nombre en mente?

No, estoy investigando en el mundo, tengo un equipo trabajando en qué ciudades del mundo han bajado los niveles de violencia, cómo le hicieron para que nosotros podamos emularlo. Los mexicanos, creo, no hemos sido capaces de bajar la violencia, tenemos que traerlos de donde estén a los que puedan restablecer la felicidad en México.

Propusiste escuelas militarizadas en todo el país, ¿meterías a tu hijo en una?

¡Claro! Se trata de escuelas donde te enseñan disciplina, no donde te enseñan a usar armas; la militarización es para la disciplina, para los valores, para que quieran a la patria.

Mi hijo Alejandro va a salir de la secundaria y creo que lo voy a enviar a esa preparatoria, porque he visto cómo los jóvenes pueden estar siendo sumamente amorosos con México, con sus papás, con sus mamás; reciben disciplina, educación básica y, evidentemente, salen con un principio de respeto a la sociedad.

¿De qué decisión política te arrepientes?

Los hombres tenemos que arrepentirnos de las cosas que no hacemos, no de las que hacemos; de las que hacemos, tenemos que no repetir errores, pero no me arrepiento, he tomado decisiones conscientes.

¿Qué te negarías a hacer rotundamente?

Ser palero de alguien.

¿Salario con base al talento?

Salario con base al talento.

¿Cuál es tu mayor talento?

Trabajar.

¿Y cuánto ganarías?

El suficiente para que mi familia esté bien.

¿Dónde dejaste al Ejército de broncos?

Está jalando, está trabajado. En el país hay miles de jóvenes para generar consciencia en la sociedad.

¿Siempre fuiste bronco o en algún momento fuiste mansito?

Siempre he sido bronco, dice mi mamá desde que nací.

¿Qué te hizo bronco?

Las injusticias, la apatía, la mayoría de los jóvenes necesita algo de bronco porque están siendo muy apáticos, les estamos heredando un país que no les conviene y no se rebelan, no se inquietan, creen que el gobierno les va a resolver todo y trato de dejarle un poquito de broncura.

¿Hiciste trampa para llegar a la boleta?

No, nunca he hecho trampas, trampa hizo el INE al quererme quitar de la boleta.

¿Ya hiciste las pases con el INE?

No, no las he hecho, los voy a demandar porque tienen que portarse bien.

¿Les cortarás la mano?

Si son corruptos, sí, claro.

¿Cómo tomas el que la gente te confunda con el grupo musical Bronco?

Me gusta cómo canta, tiene canciones a toda madre. Lupe es mi amigo, obviamente tiene un talento extraordinario que admiro.

¿Dónde compras tus chalecos?

Algunos los hago yo; otros, en cualquier tienda que tenga chalecos bonitos.

¿Quién es el rival a vencer en la contienda por la Presidencia?

Andrés Manuel López Obrador.

Tu opinión de él…

Es un hombre persistente que quiere cosas diferentes a las que yo quiero. Él quiere regalar tu dinero y yo quiero que tu dinero se haga suficiente; él quiere regalar con las dádivas y yo terminar con ellas; él quiere hacer que la gente que trabaja pague más para dárselo a lo que no trabajan, y yo quiero las cosas diferentes.

José Antonio Meade…

Nadie lo pela y yo tampoco.

De Ricardo Anaya…

Creo que es un muchacho que tiene ganas de trascender y espero que le dé el tiempo, además es una buena experiencia para él.

De Margarita Zavala…

Esposa del presidente Felipe Calderón.

¿Por quién vas a votar para Presidente?

Por El Bronco.

¿La mentira más convincente que hayas dicho?

Que le dije a mi vieja que la iba a llevar al cine y no la llevé.

¿Qué palabra te define?

A jalar que se ocupe.

¿El peor de tus gustos culposos?

¡Ay, caray! Tengo varios, echarme un tequila, aunque luego me agarra la culpa porque de repente me duele la panza, o echarme 10 tacos en la noche y que no me dejen dormir. Es un gusto culposo.

¿Tu peor pesadilla?

¡Uy! Me imaginé que ganaba Andrés Manuel, cabrón, eso me da mucho miedo. Me quita el sueño, no quiero que este país sea gobernado por él, no quiero que nos vaya mal.

¿Cómo le irá a México en el Mundial?

Si le echan ganas y se les quita lo ratón, pueden ser campeones.

¿Con qué personaje histórico te identificas?

Kung Fu Panda y el Llanero Solitario. Kung Fu Panda es alguien que no creían en él y lo logró, salvó todo un pueblo y con su simpatía, con su gordura y su hambre lo logró. Y el Llanero Solitario, igual.

¿México está preparado para tener una mujer Presidenta?

Siempre ha estado preparado, pocas mujeres se han atrevido.

¿Qué tienes junto a tu cama?

Tengo al Llanero Solitario y una pila para mi celular, porque soy adicto al Facebook.

¿Qué llevas siempre contigo?

Una imagen de Cristo colgada en el pecho.

¿Qué animal serías?

Un caballo cruzado, son mejores.

¿Tu juguete de la infancia?

Un caballito de madera que no tenía cabeza, era un palo, un palo de escoba.

¿Cuál fue tu primer coche?

Un Fermon modelo 76, usado, americano, chocolate, sin placas, que lo pasé de manera ilegal de Estados Unidos a México.

¿El mejor lugar para comer en Monterrey?

El restaurante de cabrito El Gran Pastor.

¿Cabrito o discada?

Ambas cosas, puedes mezclarlas.

¿A qué estado de México te da miedo ir?

Ninguno. Creo que todos son hermosos y extraordinarios, no me da miedo ir a ningún lado.

Para moverte, ¿bici, Metro o auto?

Normalmente lo hago en coche. Bicicleta, no sé andar en bicicleta, tengo 60 años y no sé andar en bicicleta, me gustaría una y aprender a andar en ella.

Canción que te defina…

Ahí viene mi amigo el bronco, de Lupe Esparza.

¿Tigres o Rayados?

Tigres.

¿Qué tan bueno eres para la montada?

Bueno, muy bueno.

¿Irás sobre AMLO?

Iré sobre él, iré por aquellos que no se han definido todavía y espero lograrlo, evidentemente haré el intento.

¿Cuál es tu meme favorito de los inspirados en ti?

El de mochar la mano.

Carnicero, bolero, taquero, ¿qué profesión te gusta más en la campaña?

Me gusta más bolero, me gusta, me relaja, yo no mando mis zapatos a bolearlos, yo lo hago, yo mismo me corto mi pelo, no voy a la peluquería. Me gustaría ser peluquero.

