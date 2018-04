La IP cancela mesa del aeropuerto con AMLO

México y Argentina

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) canceló la mesa técnica para la discusión del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), porque Andrés Manuel López Obrador no ha querido escuchar al sector privado y muestra intolerancia.

“La posición del candidato de Morena es tan firme que hasta folletos ya sacó. Después de escuchar su respuesta a lo dicho por Carlos Slim y los argumentos que su experto ha dado no están abiertos al diálogo. No nos interesa organizar un foro con todos los candidatos cuando uno no escucha, no nos interesa ya organizarlo”.

En conferencia de prensa, el presidente del organismo, Juan Pablo Castañón, abundó que no tiene ningún sentido continuar con la organización de la mesa de diálogo; “es un tema tan importante como para darle un golpe de campaña, y no estamos dispuestos a generar escenarios en ese sentido.

“En este tema ha quedado una muestra de intolerancia para no escuchar, a él le corresponde escuchar, proponer y convencernos; esperemos que esté abierto al diálogo”, dijo.

Tras conocer la decisión del presidente del CCE, López Obrador la atribuyó a que “no quieren que se revisen los contratos”.

Al concluir una gira de tres días por Sonora, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia aseguró que Castañón —con quien acordó ese encuentro, y que ayer anunció su cancelación— está “sometido a fuertes presiones” por la mafia del poder.

“No quieren que se revisen los contratos, hay que ver quiénes están interesados, quiénes son los contratistas. Ya sabemos que es (Carlos) Slim. Él salió a defender su parte, o sea, tengo entendido son cinco; entonces, imagínense, tiene dos Slim, una (Hipólito) Gerard, el cuñado de Salinas.

“No se olviden que los que dirigen estos organismos (CCE) tienen jefes arriba, seguramente está muy presionado (Castañón)”, enfatizó luego de encabezar un mitin en Navojoa.

López Obrador aseguró que al término de los comicios, “una vez que triunfemos”, convocará a las partes acordadas para se lleve a cabo este encuentro, pues se dijo abierto al diálogo y a la transparencia, “no a la cerrazón y no a darle la espalda a los ciudadanos”.

“Necesitamos dialogar, que haya transparencia, que se conozca todo sobre el nuevo aeropuerto que quieren construir en el lago de Texcoco. ¿Quiénes son los contratistas?, ¿cómo obtuvieron esos contratos?, ¿qué significa para la nación financiar esa obra?, ¿por qué comprometer las Afores, las pensiones de los trabajadores? Todo esto se tiene que analizar”, destacó.

Al ser cuestionado si el pronunciamiento de Slim hubiera tenido influencia en la decisión del CCE para cancelar la mesa técnica, el tabasqueño dijo:

“Es lo mismo, y aunque salga a decir el vocero de Los Pinos que él no sabía... ando buscando al que se lo crea”.

“BUSCAN DÓNDE ATERRIZAR”

Mientras en Argentina se están construyendo 19 aeropuertos, en México se discute sobre la construcción de solo uno. México tiene demanda turística, pero no posee infraestructura y el mundo es muy competitivo.

Las aerolíneas y la industria turística buscan dónde aterrizar, esa es la diferencia, afirmó Gloria Guevara Manzo, presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo.

CLAVES

LOS EMPLEOS

40 mil empleos generan las obras del NAIM, y “quien pida su cancelación, solo demuestra su gran ignorancia”, señaló el líder del sindicato de trabajadores transportistas.

Juan Carlos Flores dijo que adicional a los empleos hay una derrama económica “que beneficia a los comerciantes”.

“López Obrador no solo está contra el NAIM, sino que se opone a la educación; invita a la violencia, se pelea con todos”, dijo Enrique Ochoa.