Inseguridad ahuyenta el voto, dicen especialistas

La violencia estructural, la inseguridad y el crimen organizado condicionan en forma negativa la participación ciudadana en los procesos electorales, coincidieron en señalar especialistas; al destacar también que los ciudadanos son los "ojos" para impulsar la denuncia y llevar a buen término el proceso electoral.

En el marco del diálogo con jóvenes denominado, "El papel de las instituciones electorales para garantizar el voto libre y secreto", realizado en el Auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), las autoridades electorales y académicas pusieron las cartas sobre la mesa.

El catedrático de la UAT, José de Jesús Guzmán habló del derecho humano al voto y los diversos factores que lo condicionan. Aseveró que el proceso ésta condicionado, por la violencia estructural y el crimen organizado, que también son parte de las amenazas a la libertad.

En este sentido, explicó que hay una sentencia en derechos humanos contra Colombia. En ella se hace esta reflexión, de cómo las condiciones sociales y la violencia condiciona de forma negativa la participación ciudadana en los procesos electorales.

Por su parte, Rodolfo Jáuregui Rojas, de la Fepade en Tamaulipas destacó que salvaguardar el voto es un trabajo de todos y que la fiscalía busca inhibir el delito y no permitir coacción ninguna.

Por su parte, Eduardo Trujillo, titular del Instituto Nacional Electoral explicó que los votos no utilizados no representan un riesgo porque no sirven y se cancelan, es un mito eso de que se utilizan a favor de otros participantes.

Finalmente, la consejera Nohemí Argüello Sosa, destacó la importancia del voto como instrumento político y hay que ejercerlo de manera libre, secreta y sin ninguna coacción de por medio.

