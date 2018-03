Soy la candidata del pueblo: Margarita Zavala

Ciudad de México

Al grito de "¡Presidenta, Presidenta!" por parte de sus seguidores, Margarita Zavala arrancó su campaña presidencial afirmando que es la candidata del pueblo y asegurando que no permitirá que "la demagogia se apoderé de la palabra pueblo, con el pueblo vamos a ganar la presidencia de México".

"Soy candidata, no por imposición o por dedazo, sino por voluntad directa de ciudadanos como ustedes, que con alegría y amor me han dado su confianza", dijo en Reforma, a donde llegó acompañada de su esposo, Felipe Calderón, y de sus hijos.



TE RECOMENDAMOS: Calderón, el mayor donante a la campaña de Margarita



"Desde los 16 años he luchado por la democracia, me enseñaron a amar y a servir a México, he luchado por el pueblo de México para decidir su destino", dijo pese a que en el INE aún no han aprobado su candidatura independiente a la Presidencia.



La todavía aspirante independiente dijo que en la elección presidencial de este año, los mexicanos tendrán ante sí a otros tres candidatos que representan la política de las trampas y el dinero.

"La política de la corrupción que navega con bandera de honestidad; la política de la demagogia que polariza, que divide, que genera agresiones pero no soluciones", dijo.

"Hoy iniciamos el camino hacia la victoria y lo empezamos aquí en el momento a la Independencia. Aquí en el Ángel los mexicanos venimos a levantar la voz, inicio mi campaña bajo la vitoria alada".

TE RECOMENDAMOS: Margarita cumple requisitos para aparecer en boleta: INE

"No nos conformemos con votar por miedo, por coraje o por desilusión. Decidamos lo que sí queremos para México desde nuestros sueños, nuestros anhelos y nuestro futuro", dijo Margarita Zavala.



AJE