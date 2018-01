INE ordena a PRI sustituir dos spots de Meade en radio y TV

Ciudad de México

El Instituto Nacional Electoral ordenó al PRI y a su precandidato José Antonio Meade sustituir dos promocionales en sus versiones para radio y televisión en un plazo no mayor de seis horas.

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE indicó que los spots "Año nuevo V2" y "Año nuevo" incluyeron indebidamente en la pauta local promocionales correspondientes a la elección federal, "en detrimento de la equidad en la contienda, siendo que los partidos políticos deben usar su tiempo asignado para cada tipo de elección en particular".

Por otro parte, la comisión declaró improcedente la solicitud de medidas cautelares del partido Morena referentes a la difusión de contenidos en internet, a través de los cuales se calumnia al partido y a su precandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.

Por unanimidad, los integrantes de la comisión determinaron que no existe prohibición para contratar publicidad en redes sociales y que la difusión de un video en una página de internet o en YouTube no implica la contratación de propaganda y que su contenido no es un llamado al voto en contra de Andrés Manuel López Obrador o Morena.

También declaró la improcedencia de la solicitud de medidas cautelares del PRD en contra de José Antonio Meade Kuribreña y el PRI por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña derivados de la difusión de propaganda electoral en redes sociales, así como en un medio digital.

La comisión determinó que en el caso de Instagram y YouTube no se acreditó el material denunciado; mientras que en Facebook y Twitter dicho promocional se encuentra alojado en perfiles privados por lo que goza de un ámbito reforzado de libertad de expresión, aunado a que no se advierten elementos que permitan estimar que se está en presencia de actos anticipados de precampaña o campaña.

En cuanto a la publicación del video en un medio digital, se determinó que el contenido se encuentra amparado por el libre ejercicio periodístico y, en consecuencia, necesario para la libre circulación de ideas e información.

Asimismo declaró la improcedencia de medidas cautelares solicitadas por el PRI contra Ricardo Anaya Cortés, el PAN y Movimiento Ciudadano, por la difusión de promocionales en radio y televisión cuyo contenido es de carácter genérico y "no se advierten elementos de urgencia o imperiosa necesidad que justifiquen o hagan necesaria su suspensión".

Precisó que se trata de promocionales pautados para televisión con contenido idéntico; sin embargo, en el spot identificado como RV0002-18 y RA0003-18 no se advierte la imagen y voz del precandidato Ricardo Anaya, razón por la cual no se propone el retiro de los spots de la pauta del INE.





EB