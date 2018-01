INE se ‘aprieta el cinturón’ por recorte de 800 mdp

Ciudad de México

El Instituto Nacional Electoral (INE) implementó 17 medidas de austeridad con las que pretende hacer frente al recorte presupuestal de 800 millones de pesos y evitar la solicitud de una ampliación presupuestal.

En entrevista el director ejecutivo de Administración, Bogart Montiel, explicó que está medidas forman parte en gran medida de las previstas en el presupuesto de egresos de la federación.

Las medidas incluyen la suspensión del pago de servicios telefónicos.

El INE analiza la adquirir los vehículos que son arrendados para disminuir los costos y la posibilidad de no aumentar el recurso asignado a la partida de combustible, aunque el terma deberá ser analizado luego del incremento en los combustibles.

Bogart también señaló que se no se realizará la contratación de nuevas plazas, no habrá ni adquisiciones ni arrendamientos nuevos que no sean estrictamente necesarios, al igual que las remodelaciones.

Aunque con ello, agregó, se buscará no hacer uso del transitorio que establece la posibilidad de solicitar una ampliación presupuestal, ya que el INE considera que esta medida es inviable en pleno proceso comicial.

"Esa ha sido la política instrumentada desde nuestras autoridades el de intentar no utilizar el transitorio del decreto", dijo

El funcionario dijo que as posibilidades de ahorro son limitadas frente al recorte aprobado por la Cámara de Diputados.













