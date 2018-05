INE no especula con encuestas resultado de elección: Córdova

Ciudad de México

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, afirmó que el instituto no especula ni hace futurismo a partir de las encuestas pues, dijo, su trabajo es estar preparados ante cualquier escenario posible en las elecciones.

TE RECOMENDAMOS: AMLO: INE es irresponsable por pensar en peor escenario

Ayer, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, recomendó a Córdova ver las encuestas donde su movimiento lleva la ventaja, luego de que el presidente del INE dijo que están preparados para un posible empate técnico, lo cual, afirmó, sería el peor escenario electoral.

Entrevistado antes de la sesión del Consejo General, Córdova Vianello afirmó que el INE conoce todas las encuestas, pero no actúa a partir ellas porque sería irresponsable; y más aún, “se alista para cualquier escenario”, ya sea un resultado holgado o apretado en la elección presidencial.

“Sea lo que decidan los ciudadanos con su voto, el INE lo va a hacer público y se prepara para cualquier escenario. No especulamos, no hacemos futurismo, no sabemos cómo va a terminar esta elección, pero estamos listos para que pase lo que pase, el INE se convierta en un ancla de estabilidad política y de certeza para todos”, dijo.

Sobre la posibilidad de que alguno de los contendientes impugne el resultado de la elección, dijo que el INE no especula al respecto.

TE RECOMENDAMOS: INE se prepara para peor escenario en elecciones

“¿Es posible que no impugnen? Claro. ¿Es posible que impugnen? Sí ¿Es posible que pidan eventualmente la pena máxima para la elección? Probablemente, no es seguro, por eso el instituto se prepara para cualquier escenario.

“Lo que sí es cierto es que si los electores deciden la elección con margen muy amplio, lo daremos a conocer; si deciden la elección con un margen cerrado de votación, lo daremos a conocer. ¿Quién decide el escenario que se presentará? Las y los ciudadanos. El INE no especula, no hace futurismos, se prepara para que sea cual sea, el escenario de improvisación sea el mínimo”, dijo.