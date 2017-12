INE y Fepade acuerdan 'blindar' recursos en comicios de 2018

Ciudad de México

Los titulares del INE y la Fepade, Lorenzo Córdova y Héctor Díaz-Santana, acordaron trabajar para evitar que en las próximas elecciones se utilicen recursos públicos a favor de algún candidato y se utilicen programas sociales en beneficio de una opción política y también destacaron que darán atención inmediata a las denuncias sobre posibles delitos electorales.

Ambos hablaron del caso Odebrecht y coincidieron en que aún no existe una denuncia en el ámbito electoral. "Estamos atentos a que esto ocurra y como ha ocurrido con todas las denuncias vamos a realizar todos los trámites e indagatorias que sean necesarias", dijo Córdova. Mientras Díaz-Santana garantizó que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales atenderá en el cauce de la ley, todas las denuncias presentadas y los resultados se darán en los tribunales.

Díaz-Santana dijo que responderá "sin ataduras" al voto otorgado prácticamente por 90 por ciento de los senadores que avalaron su nombramiento y aseguró que si hubiera alguna sospecha de imparcialidad en su actuar no hubiera obtenido tal respaldo. En tanto, Lorenzo Córdova destacó que el consenso alcanzado en el Senado es importante y también definió al nuevo fiscal como un profesional del tema.

El consejero presidente del INE dijo que acordaron intercambiar información y acercar la justicia a los ciudadanos, porque las dos instituciones están convencidas de no permitir distorsionar el proceso electoral por parte de cualquier actor político, de cara al próximo proceso electoral "que entrará en etapa particularmente álgida".

En tanto, Díaz-Santana destacó la importancia de dar celeridad a las investigaciones para no resolver denuncias cuando ya no tienen ningún impacto en el proceso electoral e inhibir la comisión de delitos, para no generar desconfianza y ofrecer garantías de la actuación institucional, es decir, buscar confianza y legitimidad.