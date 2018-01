INE condena asalto a caravana de apoyo a Marichuy

Ciudad de México

El Instituto Nacional Electoral (INE) lamentó y condenó los hechos de violencia que afectaron a una caravana de apoyo a la aspirante independiente a la Presidencia, María de Jesús Patricio, Marichuy.

El consejero Marco Antonio Baños aseguró que estos hechos no se pueden tolerarse en el país, aunque dijo que hasta ahora es un incidente aislado.

"Me parece que es otro hecho aislado que no constituye una regla en lo que ha sido el proceso de recabación de apoyo ciudadano; es decir, no advertimos violencia generalizada en esta etapa", dijo.

Baños Martínez aseguró que no han recibido ninguna petición de protección por parte de algún aspirante independiente, aunque el INE no es una instancia competente para dotar de seguridad.

Incluso señaló que la aspirante indígena, María de Jesús Patricio Martínez, tampoco ha presentado ningún escrito, aunque aclaró que la ley prevé que los esquemas de seguridad sean para los precandidatos.

Cuando los candidatos requieren seguridad deben formular una petición al INE y la autoridad electoral canaliza los requerimientos a la Secretaría de Gobernación, conforme a los convenios, para que decida los esquemas que se brindarían y los casos específicos.

"No todas las peticiones que se presentan son atendidas", dijo.

La consejera Adriana Favela condenó los hechos de violencia y aprovechó para realizar un llamado para evitar que se mantenga el clima de violencia en el país.

"Cualquier agresión es muy lamentable, no tendría que ocurrir ningún tipo de circunstancia que genere violencia, lo que debería buscarse es un clima de seguridad para que la gente pueda recabar el apoyo ciudadano", ´dijo.

En tanto que el consejero presidente se limitó a condenar estas acciones en su cuenta de Twitter.













