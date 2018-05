INE: comicios, con “suficiente tensión”

Ciudad de México

La elección tiene un grado suficiente de tensión para permitir que la violencia que prevalece en el país se convierta en un elemento disruptivo del proceso, advirtió el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova.

“A pesar de que la violencia no se ha planteado contra la elección (…) no podemos permitir que se expanda, porque el contexto de la elección ya tiene un grado de tensión suficiente y el desparramamiento de la violencia puede resultar muy costoso para todos, con independencia de quién sea responsable”, sentenció.

En entrevista con MILENIO, el consejero consideró que el buen avance que se tiene en la parte operativa de la elección contrasta con el ambiente de rispidez, polarización y violencia que se está generando en las campañas.

Reconoció que el contexto social, político y económico que prevalece en México resulta determinante en muchos sentidos para que la jornada del próximo 1 de julio salga bien y, sobre todo, para el futuro de nuestro país.

“Sin duda el medio ambiente, el contexto social, político y económico en que se va llevar a cabo es determinante en muchos sentidos para que la elección salga bien. Sin embargo, el buen estado de salud de la parte operativa a 51 días de la elección contrasta con el contexto de rispidez que se está generando en campañas”, dijo.

Córdova señaló que ante los 15 candidatos a diferentes cargos de elección popular que han sido asesinados resulta indispensable generar las condiciones de paz pública, a fin de evitar que la violencia se convierta en un elemento inhibitorio de la participación ciudadana.

Recordó que la “democracia significa la negación de la violencia” y consideró que a todos debe preocuparnos la violencia que se expresa cotidianamente, pero más aún la que se genera en el proceso electoral en curso.

No obstante, subrayó que el INE no es responsable de la violencia al no tener un mandato constitucional y no contar con las herramientas, por lo que resulta fundamental la coordinación con las instancias de seguridad.

Ante este panorama resaltó la importancia del llamado de la autoridad electoral para que todos los actores políticos estén a la altura de la sociedad, que, contrario a lo que se pensaba, ha demostrado su interés por participar en este proceso.

“Generar esas condiciones de paz pública, de no violencia que necesita el proceso electoral es una manera de contribuir al fortalecimiento de la democracia, no es solamente una manera de aplicar el estado de derecho. Me parece que contener la violencia en lo que queda del proceso electoral es otra forma de contribuir al fortalecimiento de nuestro sistema democrático”, puntualizó.

Córdova comentó que hay varios ejemplos en la vida reciente del país de que jugar irresponsablemente en las campañas electorales puede terminar por pasarnos factura en los días posteriores a la elección, y no será necesario no solo garantizar la cohesión social, sino la gobernabilidad.

“En democracia hay que asumir que además de reconfigurar los espacios de gobierno, hay que pensar en el día después; tienen que generarse condiciones de cohesión social y es muy probable que nadie tenga la capacidad por si solo de tomar decisiones, como ha sucedido en los últimos 20 años”, agregó.

El titular del INE manifestó la importancia de cumplir con las reglas y de generar una campaña electoral tan intensa como sea necesaria, pero sin que en ello se acabe la vida, ya que es fundamental generar un equilibrio entre la intensidad y la cohesión en términos de convivencia pacífica.

Si bien consideró que no ve una ruptura, expresó que “sí hay una tentación para hacer de la polarización uno de los signos distintivos de los próximos debates, lo que obliga a todos a no jalar la liga a niveles de los que después no podamos reconstruir la convivencia para enfrentar nuestros problemas”.

SOLICITA LA CIDH MEDIDAS QUE GARANTICEN SEGURIDAD

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó al Estado mexicano a tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad en el actual proceso electoral, porque observa “una situación especial de riesgo a actores políticos en el país”.

Durante el 168 periodo de sesiones, en Santo Domingo, República dominicana, solicitó investigar los asesinatos de políticos y reforzar las acciones que garanticen indagatorias diligentes.

“Estas investigaciones no solo deben estar orientadas a establecer a los responsables materiales de los hechos, sino también a los posibles autores intelectuales”, además de garantizar el acceso a la justicia de los familiares, señaló.

La CIDH confió en que el gobierno mexicano continuará “con las medidas necesarias para garantizar la seguridad en el marco del proceso electoral y realizará las investigaciones pertinentes de manera eficaz y en estricto cumplimiento del debido proceso”.

“Se han registrado altos niveles de violencia contra personas que ocupan y ocuparon cargos políticos, así como precandidatos y candidatos pertenecientes a distintas afiliaciones”, destacó.

Con información de Eugenia Jiménez.