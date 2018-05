Independiente pide a IEEM valide su candidatura a diputado

Toluca

Daniel Hernández Hernandez, aspirante a candidato independiente por el distrito 2 de Toluca, se presentó en las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), para dar cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de la entidad (TEEM), en relación a la desaparición de 7 mil de los 9 mil 875 apoyos captados, con los cuales validaba su registro en la contienda.

"No sabemos el paradero de las fotografías tomadas por recolectores en campo, el IEEM ha hecho caso omiso, a guardado silencio; por eso recurrimos a la instancia jurídica, donde solicito la protección de mis derechos político electorales y hoy el tribunal me da la razón, evidenciando la falla y la unilateral del instituto a favor de otros".

Denunció que la junta distrital número 2 sesionó sin notificarle para posteriormente negarle la garantía de audiencia en relación a una revisión.

"Sesionan, nos dicen que no procede el registro, pero no explican porque, solo ahora que el tribunal me da la razón en una sentencia, el instituto se ve obligado a hacer una revisión exhaustiva y a decir dónde están los apoyos ciudadanos".

Afirmó que la junta distrital ha sesionado afectándolo a él y a todos los independientes, dado que la plataforma no funciona: "aquí está la prueba y se los está diciendo el tribunal".

Una vez desahogada la garantía de audiencia, cuentan con 48 horas para aportar elementos de prueba, inmediatamente después sesionará el instituto para que el registro proceda que es lo que buscan, concluyó.

