IEEM le aprueba a Morena 71 planillas municipales

Toluca

PAN, PRD y MC, acusaron a Morena de no cumplir la ley y presentar 17 planillas "chimuelas", en los municipios de: Aculco, Almoloya del Río, Coatepec Harinas, Cocotitlán, Ixtapan de la Sal, Nezahualcóyotl, Otzolotepec, Temascalapa, Temoaya, Tenango del Aire, Teotihuacán, Tenango del Valle, Teotihuacán, Tepetlaoxtoc, Timilpan, Villa Guerrero y Villa del Carbón.

Además de dos planillas con candidatos "duplicados" en Tenancingo y Almoloya de Alquisiras, donde advierten que pueden darse problemas diversos y se incumple la ley.

En total, esta madrugada, luego de casi dos horas de discusión, aprobaron por unanimidad 71 planillas a Morena, sin tomar en cuenta los señalamientos de los partidos que adelantaron impugnarán este acuerdo.

En los primeros casos repiten nombres, están vacíos algunos cargos que no lograron subsanar, por lo cual César González, de MC, criticó que un partido tenga muchos seguidores y ni siquiera cuente con suficientes ciudadanos que quieran competir bajo sus siglas.

Alfonso Bravo Álvarez Malo, representante del PAN, advirtió que van a impugnar esta "ilegalidad" porque no cumple con la ley al no poder integrar planillas pese a que no era un tema complicado reunir los documentos básicos.

Javier Rivera del PRD acusó que es un acuerdo incompleto porque no dice cómo se cumplimentó el aplazamiento de 12 horas y advirtió que si no están completas no podrían tener derecho a espacios de representación proporcional en esos ayuntamientos.

En tanto, Sergio Gutiérrez Luna, enfatizo que otra vez el Frente se sienta amenazado y quieren dejar a Morena fuera de la contienda, con trampas y artificios.

Ascención Piña Patiño, del PT, dijo que esas faltas no se observaron en su momento, sólo les pidieron corregir la paridad de género.

"Esta coalición dio cumplimiento pleno a este mandato, quien crea que es errónea está en su derecho de recurrir ante las instancias jurisdiccionales".

Asimismo avalaron la planilla de Zacualpan que tenía pendiente el PT y las dos pendientes de Vía Radical: Donato Guerra y Luvianos, donde cumplieron la paridad horizontal y vertical, además de Capulhuac, Jiquipilco y Teoloyucan.

De las 114 planillas de Morena y sus aliados, les negaron 15 registros, en 28 casos aprobaron sin problema y dejaron hasta esta ocasión 71 casos, con los cuales concluyeron la sesión que dio inicio el viernes 20 respecto a los registros de candidatos para las elecciones del primero de julio.

El último tramo de la sesión dio inicio a las 23:00 horas del lunes y concluyó a las 0:50 del martes.

Esta es la primera vez que un registro de candidatos tarda cinco días, de viernes a martes.

LC