IECM dicta medidas cautelares por trifulca en Coyoacán

Ciudad de México

El Instituto Electoral de la Ciudad de México inició un procedimiento oficioso especial sancionador (IECM-QCG/PE/002/2018) en contra de quienes resulten responsables por la trifulca de la semana pasada en Coyoacán entre simpatizantes del PRD y Morena durante un mitin político.

En entrevista con MILENIO, el consejero electoral, Mauricio Huesca, informó que por estos acontecimientos dictaron medidas de tutela preventiva al gobierno capitalino, la delegación Coyoacán y a la Secretaría de Seguridad Pública para que generen las condiciones de seguridad y tranquilidad correspondiente en los eventos públicos de precampaña, especialmente, a los que acude la precandidata de Morena, Claudia Sheinbaum.

“Nosotros a partir de las pruebas que hemos detectado en los medios de comunicación, hemos visto la información y la hemos atraído como mecanismos de prueba, a partir de eso hemos iniciado una queja para que se deslinden responsabilidades en contra de militantes simpatizantes y partidos políticos”, explicó.

Enfatizó que no hay fecha límite para concluir la investigación, no obstante en cuanto terminen el expediente se lo enviarán al Tribunal Electoral de la Ciudad de México para que “determinen si hay infracción y en caso de haberla se determine la sanción que corresponda”.

“La investigación puede llevar tanto como vayamos descubriendo algún tipo de hilo conductor que nos puede llevar al fondo de los hechos y a descubrir la realidad que sucedió. (…) Tenemos que ir viendo la reconstrucción para llegar a la verdad jurídica y tenemos que ir construyendo a partir de los elementos de manera indiciaria o intuitiva de cómo se iniciaron los hechos para poder deslindar responsabilidades”, declaró.

Resaltó que las investigaciones sobre este hecho iniciaron el miércoles pasado y dijo que en caso de detectar que algún militante de Morena o el PRD inició la gresca podrían iniciar mecanismos de investigación en contra de los partidos políticos porque “ellos son corresponsables de las actividades que lleven a cabo sus simpatizantes y militantes”.

“En esa medida podemos dar una vista al partido político para que deslinde responsabilidades de sus militantes, para que lo sancione y por otra parte abrir nosotros, como es en el caso de Coyoacán, un procedimiento para saber quién es el actor intelectual de los hechos y poder sancionar a los partidos políticos”, manifestó.

Añadió que de encontrar algún hecho delictivo darán aviso a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México o si hay algún delito electoral a la Fepade.

Agregó que el órgano electoral local cuenta con una figura que se le denomina Oficial Electoral, que puede ser solicitada por los precandidatos para que estos den fe y constancia de los hechos que se llevan a cabo durante las precampañas “y en caso de surgir un hecho violento o contradictorio a la norma podamos tener la evidencia y poder iniciar procedimientos sancionadores”.

Finalmente, aclaró que en el marco de las precampañas el IECM se encuentra limitado en sus facultades porque no puede invadir la vida interna de los partidos políticos, “pero no nos vamos a detener y no vamos a ser tolerantes ante éstas acciones de violencia por lo que vamos a sancionar a quién resulte responsable”.

VJCM