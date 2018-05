Margarita Zavala y la Presidencia que no fue

Ciudad de México

La carrera por la Presidencia de Margarita Zavala inició, oficialmente, a mediados de 2015.

Casi tres años después, y habiendo obtenido la candidatura independiente, la ex panista anunció su renuncia.

Estos fueron los pasos de la ex primera dama rumbo a la Presidencia y cómo con su renuncia se desvaneció esa oportunidad.

14 de junio, 2015: En un video difundido en su perfil de Youtube, Margarita Zavala anunció que buscaría la Presidencia a través de la candidatura del PAN.

"He decidido que en los tiempos que marca la ley electoral buscaré la Presidencia de la República", dijo en su momento.











6 de junio, 2017: Zavala lanzó su primera advertencia de renuncia al partido a Ricardo Anaya. Tras los resultados de las elecciones en el Estado de México, Veracruz y Coahuila, la ex primera dama exigió al entonces líder nacional del PAN que definiera si buscaría la candidatura blanquiazul rumbo a la Presidencia pues, de lo contrario, renunciaría.

"Hoy le exijo a Ricardo Anaya que se comporte a la altura que no sea juez y parte, exijo al PAN que defina a su candidato a más tardar en un mes, un método digno y justo", dijo.

5 de septiembre, 2017: Los dirigentes del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano registraron ante el Instituto Nacional Electoral (INE) el Frente Ciudadano por México y anunciaron que buscarían elegir un candidato único para la elección de 2018. La decisión no fue bien recibida por las huestes de los tres partidos.

1 de octubre, 2017: Refiriéndose a la nueva alianza entre partidos, Zavala envió un mensaje a Ricardo Anaya: para que el Frente Ciudadano funcione, los candidatos deben ser elegidos de forma abierta y transparente.

Para que el Frente sea realmente Ciudadano, sus candidatos deben emanar de elecciones abiertas, transparentes e incluyentes.





5 de octubre, 2017: Ante los rumores de una posible renuncia de Margarita Zavala al PAN, Ricardo Anaya publicó un video en el que lamentaba la decisión de la aspirante a la Presidencia y afirmó que buscó por todos los medios dialogar con ella.

A esto, Zavala respondió que él fue quien provocó la división del partido y que lo buscó durante dos años para hablar sin obtener respuesta.

.@RicardoAnayaC Llevo dos años buscando diálogo. La división del PAN es tu responsabilidad, eres el presidente del partido. Ya hablaremos.





6 de octubre, 2017: Tras 33 años de militancia, Margarita Zavala anuncia que deja el PAN por los problemas con la dirigencia, especialmente con Ricardo Anaya, a quien acusó de imponer "decisiones antidemocráticas".

En un video publicado en sus redes sociales, la ex panista dijo que "México tiene otros tiempos que no son los tiempos de la dirigencia del PAN, una dirigencia que me ha impedido participar cabalmente de manera panista en cualquier cargo".

Hoy quiero compartir con ustedes una de las decisiones más importantes de mi vida.





10 de octubre, 2017: La aspirante a la Presidencia se registró ante el INE como candidata independiente.

"Este proyecto es un llamado a los ciudadanos y depende de los ciudadanos; no de la decisión de un Presidente, ni del capricho de un iluminado ni de una decisión cupular", dijo al entregar su documentación.

Los candidatos independientes tuvieron 120 días para reunir al menos 866 mil 593 firmas, lo que equivale al 1 por ciento del padrón electoral.

7 de noviembre, 2017: La ex panista, junto con otros aspirantes independientes, acusó que la app del INE para registrar firmas de ciudadanos tenía fallas y anunció la instalación de 100 módulos en todo el país para que quienes estuvieran interesados en apoyar su proyecto ubicaran el más cercano.









8 de marzo, 2018: El INE notificó a la candidata que cumplió con el número de firmas necesarias para realizar su registro como candidata independiente a la Presidencia.

El INE acaba de notificarme que puedo registrarme oficialmente como candidata a la Presidencia de la República. Lo haré este domingo 11 de marzo. Gracias a más de un millón de ciudadanos, estaré en la boleta.





11 de marzo, 2018: Durante su registro ante el INE como candidata independiente, Margarita Zavala informó que renunciaría al dinero público que le correspondía para su campaña.

"Llegó el momento de dar signos y de romper el vínculo entre la política y el dinero. Por eso, y en congruencia con mis valores, hoy anuncio que he decidido renunciar al financiamiento público que me corresponde como candidata", dijo.

16 de marzo, 2018: El INE informó que Margarita Zavala fue la única aspirante que cumplió con el umbral de apoyos ciudadanos para ser candidata independiente a la Presidencia pues presentó 870 mil 168 apoyos válidos en 21 entidades, el equivalente a 55 por ciento del total de las firmas enviadas al instituto.

Al concluir la revisión final de los #ApoyosCiudadanos únicamente la aspirante @Mzavalagc cumple con el umbral de firmas exigidos por Ley 👇🏻 pic.twitter.com/VSn9lwSibF — INE (@INEMexico) 17 de marzo de 2018





26 de marzo, 2018: Zavala presentó a su equipo de coordinadores de campaña, en el que incluyó a la ex diputada Eufrosina Cruz Mendoza, en Oaxaca; José Luis Luege Tamargo, ex titular de Conagua, en la Ciudad de México; Juan Luis Calderón Hinojosa, en Michoacán; y en San Luis Potosí nombró a tres colaboradores, y en Tabasco a dos más.

28 de marzo, 2018: El INE informó que Margarita Zavala cumplió con todas los requisitos para aparecer en la boleta al ser la única aspirante que logró el número de firmas necesario y no rebasó el tope de gastos de campaña. Sin embargo, se le impuso una multa por más de 377 mil pesos al detectar algunas irregularidades.

22 deabril,2018: Durante el primer debate presidencial, Margarita Zavala defendió su candidatura e hizo propuestas en materia de seguridad y combate a la corrupción.









14 de mayo,2018: El INE anunció que Margarita Zavala sería la candidata que abriría el segundo debate presidencial del 20 de mayo.

16 de mayo, 2018: en entrevista en el programa Tercer Grado, de Televisa, Margarita Zavala anunció que renunciaría a su candidatura independiente.

Su vocero Jorge Camacho aseguró que Zavala no declinaría a favor de ningún otro candidato y que no hubo presión de nadie para tomar la decisión.













