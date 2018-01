El PRI y otros 4 partidos me buscaron: hijo de Colosio

Ciudad de México

El hijo de Luis Donaldo Colosio dijo que además del PRI, otros cuatro partidos lo buscaron para que iniciara con ellos su carrera política, pero fue por Movimiento Ciudadano por el que se decidió para buscar una diputación local al Congreso de Nuevo León.

En entrevista con Azucena Uresti, para MILENIO Televisión, Luis Donaldo Colosio Riojas dijo que buscaba una plataforma en la que tuviera la oportunidad de ejercer un cargo como un ciudadano libre, más que representar a un partido.

"El día de hoy me toca a mí escoger mi propia plataforma y yo quiero que una plataforma con la cual yo empiece no esté basada realmente en un partido, sino en una oportunidad de ejercer un cargo como un ciudadano libre", señaló.

Sobre su incursión en la política, Colosio Riojas dijo que considera que este es el momento adecuado para devolverle al país lo bien que lo ha recibido y la oportunidad que ha tenido tanto en lo personal como en lo profesional luego del asesinato de su padre, por lo que "es momento que más allá del agradecimiento, ir yo más allá".

"A pesar de todo, me ha ido bastante bien y creo que la razón principal por la que estoy tomando este paso es porque he sido muy bendecido (...) y siento que es lo que la gente quiere", expresó.

Sobre su comentario de que su padre se volvería a morir si viera cómo está el PRI, admitió que fue duro en sus declaraciones y que se debió al disgusto de ver cómo se ha manejado el partido en varios estados, aunque dijo que esto ya lo había señalado hace un año.

Agregó que ya no hablará sobre ello, ya que se centrará a generar propuesta, pues busca "llevar esto a un debate de ideas y no de colores".

Cuestionado sobre si podría ir por la Presidencia en 2024, Colosio Riojas dijo que se concentrará primero en llegar al Congreso de Nuevo León y construir un proyecto legislativo a largo plazo que sea honesto, con leyes útiles que puedan ser aplicables a la ciudadanía y representen los ideales e intereses de la gente.

"No me quiero andar distrayendo con delirios de grandeza de otro puesto porque luego sucede que por andar pensando en otra cosa me estoy distrayendo de lo presente, entonces yo me voy a concentrar en esto de lleno y el tiempo dirá.

"Primero tengo que construir y completar congruentemente un buen ejercicio legislativo porque no puedo yo andar pensando en ser presidente sino puedo ser un buen diputado local, ya lo veremos", puntualizó.





