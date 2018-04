HLS seguro pero no confiado en continuar en alcaldía de León

León, Gto.

Héctor López Santillana, alcalde de León con licencia dijo sentirse seguro pero no confiado en ganar nuevamente la alcaldía municipal, lo anterior luego de que le fuera concedida la licencia para integrarse a campaña el próximo 29 de abril.

Señaló que buscará mostrarle a la ciudadanía los resultados de su administración para que lo favorezcan con su voto.

Ante los señalamientos realizados por los regidores del PRI y del Partido Verde (PVEM) al señalar que Héctor López Santillana dejó una ciudad violenta, el alcalde con licencia respondió que su trabajo ha sido sanear la seguridad en el municipio y que viene de administraciones anteriores.

López Santillana dijo que en próximos días estará dando a conocer quiénes integrarán su campaña y los lugares de arranque.

"No me he quitado las botas ni me he quitado la mezclilla, hemos continuado recorriendo los hogares, las colonias, sus calles, sus centros de trabajo o de estudio, para pedirles nuevamente su confianza y la oportunidad de seguirles sirviendo. Este proyecto no es de Héctor López Santillana, este proyecto es para alcanzar el desarrollo de León y juntos lo vamos a lograr", indicó el alcalde con licencia.