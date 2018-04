Hashtag #AMLOTieneMiDedo provoca burlas en Twitter

Luego de que el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, declinara la invitaciónde su contrincante Ricardo Anaya para un debate, el hashtag #AMLOTieneMiedo se convirtió en tendencia en Twitter.

Aunque algunas de las cuentas que publicaron el hashtag pertenecen a usuarios reales, muchos otros perfiles correspondían a spam o bots, como fue el caso de la supuesta usuaria Guadalupe, cuya cuenta, @GuadalGuada fue dada de alta en abril de este año.

En su intento por impulsar la etiqueta #AMLOTieneMiedo, @GuadalGuada cometió un error y publicó #AMLOtienemidedo.

El tropiezo de @GuadalGuada no pasó desapercibido entre los usuarios de Twitter, que de inmediato aprovecharon para responder el tuit con GIFs y memes. Acá te compartimos los mejores:

Me informa un bot que el ladrón de @lopezobrador_ se robó su dedo! Devuélvelo, ya sabes quien. ¡No nos callarán! #AMLOtieneSuDedo pic.twitter.com/Yx8ant7dsW

You won’t take my finger, Populist YouKnowWho pic.twitter.com/WTfkAILu3Q