Mancera diseña gobierno de coalición en sus ratos libres

Ciudad de México

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, aseguró estar más involucrado que nunca en la coalición “Por México al frente” y en sus ratos libres está diseñando el gobierno de coalición que encabezaría Ricardo Anaya en caso de ganar la elección presidencial.

“Estoy ahora trabajando en mis ratos libres, que no son muchos, pero vamos; en este momento no hay necesidad de más intensidad, pero estoy trabajando en esto que es el diseño de lo que pudiera ser el gobierno de coalición conjuntamente con los integrantes del Frente, no lo hago solo”, señaló.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Mancera insistió en que si no se consolida el gobierno de coalición dejaría de participar en el Frente, pues el objetivo principal es terminar con el presidencialismo en el país.

Dijo que actualmente su trabajo en la coalición PAN, PRD, Movimiento Ciudadano es ser garante del gobierno de coalición y su consolidación.

Aseguró que cuando buscaba ser candidato a la presidencia fue una de las principales propuestas que ofreció a la gente.

“Si hoy se terminara el gobierno de coalición como proyecto en el Frente se acabaría mi participación, no lo entendería yo… eso es lo que a mí me interesa, buscar el cambio de régimen, si no fuera objetivo del Frente no tendría que hacer nada en el Frente”, agregó.

De acuerdo con el mandatario capitalino, ninguna fuerza política, con excepción del Frente, está ofreciendo una opción distinta al presidencialismo.

“Nos asustábamos de tener un emperador, bueno pues ahí está. Me parece una estación y si permitimos que siga así después las consecuencias pueden ser muy altas pues de esa monarquía te puedes pasar a otras cosas que son difíciles de cambiar como pueden ser gobiernos que tienden hacia el despotismo, hacia la tiranía”, destacó.

Criticó a los precandidatos que sin ser de un partido lo defienden y pierden su esencia de candidatos ciudadanos.

















