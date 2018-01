Gobierno de NL es independiente del pueblo, no de la mafia del poder: AMLO

Monterrey

En su visita a Nuevo León para presentar su llamado proyecto de nación, Andrés Manuel López Obrador se refirió al gobierno de Jaime Rodríguez Calderón como una alternancia que no trajo cambio para la entidad, asegurando que era un gobierno independiente del pueblo, pero no de "la mafia del poder".

Durante una asamblea informativa llevada a cabo en el gimnasio Monterrey 400 prácticamente lleno, el precandidato a la Presidencia de Morena dijo que el pueblo de Nuevo León ya ha constatado que la alternancia que se ha vivido en la presidencia del país no funciona.

"Se va a terminar este régimen corrupto de injusticias y de privilegios... ya está demostrado que no sirve la llamada alternancia, aquí ustedes lo han constatado, no se trata de que está un partido en el Gobierno, sale ese partido, entra otro, y todo sigue igual, eso no sirve.

"Miren la reciente experiencia de Nuevo León, mucha gente pensó que iba a haber un cambio, con un independiente, se los dijimos, les dijimos que era independiente del pueblo, no de la mafia del poder", comentó.

López Obrador dijo que no quiere pasar a la historia como un mal Presidente, y criticó a Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, entre otros, de quienes dijo, están en el "basurero de la historia".

Criticó la falta de inversión en refinerías en el país, además de que no se han construido más, y dijo que esta situación ocasiona que la gasolina sea más cara en el país, por lo que prometió construir dos grandes refinerías.

"Está el caso de Cadereyta, destinaron dos mil millones de dólares a la reconfiguración, y está prácticamente parada esa refinería", dijo.

Entre sus propuestas, el precandidato de Morena insistió en que eliminará las pensiones que se le entregan a los ex presidentes del país, las cuales aseguró, ascienden a cinco millones de pesos.

"Vamos a cortar el copete de privilegios que hay en el Gobierno... es una vergüenza y un abuso, cómo es que a los ex presidentes de México se les da pensión de 5 millones de pesos mensuales... ni Obama recibe eso", dijo.

Además, habló sobre un proyecto llamado "Jóvenes construyendo el futuro", en el que contemplará una beca mensual para todos los jóvenes que estudien preparatoria, además de que los que pertenezcan a familias de escasos recursos, tendrán una beca de dos mil 400 pesos mensuales para la universidad.

Entre los asistentes al evento masivo se encontraba el dirigente estatal de Morena, Edelmiro Santos; el líder nacional del PT, Alberto Anaya; el dirigente estatal de Encuentro Social, Juan Manuel Alvarado, además de Yeidckol Polevnsky, presidente de Morena.

Además, también se encontraban los diputados locales del PT, Cosme Leal y Gabriel Tláloc, así como Jorge Blanco, de la bancada independiente, además de Patricio Zambrano, aspirante a la alcaldía de Monterrey.