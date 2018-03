Gobiernos pueden “echar a perder” la elección: Córdova

México

Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), anticipó que la elección “se puede echar a perder” si los gobiernos interfieren en el proceso y los partidos no cumplen las reglas.

“Si la autoridad electoral hace su trabajo, pero los gobiernos, federal, local y municipal, no mantienen el respeto al principio de imparcialidad al que están obligados por la Constitución, la elección se puede echar a perder”, sentenció.

En la inauguración del Taller de capacitación a medios en la Universidad del Valle de México, campus Coyoacán, Córdova exhortó a gobiernos, partidos, medios de comunicación y sociedad a conducirse con estricto apego a la ley y cumplir con sus obligaciones.

Garantizó que el INE cumplirá con el trabajo que le corresponde, aunque rechazó que con ello se les exima de un seguimiento exigente y crítico, ya que “en los tiempos delicados que corren las democracias en el mundo”, la sociedad mexicana necesita un compromiso de todos.

Sobre los 30 homicidios de candidatos, recordó que la autoridad electoral no es la encargada de brindar las condiciones de seguridad, por lo que no tiene identificados focos rojos ni mapas de riesgos.

“Nosotros no tenemos las herramientas, no tenemos policías, no tenemos mecanismos de investigación criminal; además, las instancias responsables de la seguridad a nivel federal y a nivel local tienen que generar las condiciones.

“Pretender hacer otra cosa sería equivocarnos, porque nosotros no tenemos ni las herramientas, insisto, ni las competencias para generar condiciones de seguridad”, dijo.

Córdova afirmó que hasta ahora la autoridad electoral no ha recibido ninguna solicitud de protección por parte de algún candidato; sin embargo, destacó la necesidad de que las instituciones del Estado garanticen un ambiente seguro que permita a la elección llegar a buen puerto.

ADVIERTEN ESCENARIO DE 2006

El director de Organización Electoral del INE, Miguel Ángel Solís, alertó que si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) impide el uso del cuadernillo de operaciones, el conteo rápido se retrasará hasta las 6 de la mañana del día siguiente de la jornada electoral.

Detalló que, en el mejor de los escenarios, el cálculo puede darse a conocer entre las 2 y 3 de la mañana, aunque ello aumenta el riesgo de que los funcionarios de casilla abandonen su labor.

Recordó que el ciudadano que participe en la mesa de casilla tendrá que contar los votos de hasta seis elecciones antes de poder llenar un acta de escrutinio y cómputo, lo que sin duda retrasará la información de resultados.

Ante este panorama, Solís anticipó un escenario similar al de 2006, cuando se acusó fraude electoral luego de que los resultados fueron difundidos un día después y se generó un fuerte conflicto social.

“Si el Tribunal no entiende la importancia de la oportunidad en este tipo de resultados y no aprueba la medida que tiene el INE para tomar los datos del cuadernillo, ya no habrá de dónde tomarlos.

“Tendremos que conformarnos, en todo el país, con un conteo rápido entre las 2 y 3 de la mañana, que fue lo que pasó en 2006; los mexicanos se acostaron con una idea y despertaron con otra, y eso provocó un conflicto”, dijo.

El director recordó que el PVEM impugnó ante el órgano jurisdiccional el acuerdo por el que se determina la utilización del cuadernillo para el conteo rápido, por lo que el TEPJF definirá el escenario poselectoral.

CLAVES

EMPRESAS FANTASMA

En este proceso electoral, el INE detectó e inutilizó a 16 empresas fantasma que pretendían realizar operaciones con partidos políticos.

Detalló que, además de eliminarlas del Registro Nacional de Proveedores, se estableció una restricción adicional que dejó fuera a 50% de las firmas.

Lizandro Núñez, director de Fiscalización, explicó que con la limitante solo 3 mil empresas renovaron su registro para hacer negocios con partidos.