En mi Gabinete no habrá ningún político: 'El Bronco'

Monterrey

De consolidar su candidatura para la Presidencia de la República y ganarla, el gobernador con licencia de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, adelantó que en su Gabinete no habrá cabida para ningún político.

En entrevista posterior a participar en la Conferencia Cumbre Mundial de la Comunicación Política, en la Ciudad de México, Rodríguez Calderón sostuvo que cada una de las posiciones se las repartiría a expertos y profesionistas en cada uno de los temas.

TE RECOMENDAMOS: 'El Bronco': si AMLO renuncia a prerrogativas, yo declino

Dado que ya con anterioridad anunció que quitaría las delegaciones federales, ahora arremetió en contra de algunas Secretarías al considerar que también se pierde mucho dinero de todos los mexicanos.

“No (ha pensado a quién llamar al Gabinete), lo que si te aseguro es que no llamaré a ningún político, a ningún ex gobernador, a ningún ex alcalde, a ningún ex diputado, llamaría a los expertos, un empresario para ser secretario de Hacienda, al mejor doctor en el tema de Obesidad Infantil.

“Quitaría muchas Secretarías que son innecesarias y que solamente se gastan el dinero de los mexicanos, desaparecería todas las delegaciones federales y le daría esa facultad a los presidentes municipales”, dijo.

Afirmó que es ingrato ser presidente municipal hoy en día debido a la centralización de recursos que hace el Gobierno Federal.

En este sentido, añadió que cambiaría también el pacto fiscal para asignar el 50 por ciento de los recursos captados en todo el país a los estados y municipios, y no el 20 por ciento como se hace actualmente.

“En el Gobierno Central se gasta la mayor parte del dinero, cambiaría el pacto fiscal y le daríamos el 50 por ciento de los recursos recaudados del país a los estados y municipios, en lugar del 20”, refirió.

Al igual que lo hizo en Nuevo León, el gobernador con licencia concluyó que quitaría la Secretaría del Trabajo para pasarla a la Secretaría de Economía y con ello ir generando ahorros en la administración.

Aplicará la ley en combate a la corrupción

En otro orden de ideas, el gobernador con licencia, Jaime Rodríguez Calderón, aseguró que de llegar a la Presidencia combatirá la corrupción aplicando la ley.

A diferencia de como lo hizo en su campaña para la gubernatura, en esta ocasión “El Bronco” no dio nombres o casos que serían perseguidos para combatir la corrupción.

¿En materia de corrupción, borrón y cuenta nueva o cacería de brujas?

“No, aplicar la ley, yo no soy del borrón y cuenta nueva, es aplicar la ley sobre cualquier cosa”, respondió.