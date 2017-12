Cambio de gobernador no afecta relación: CEE

Monterrey

Ante la aprobación de la licencia de Jaime Rodríguez Calderón y la designación del gobernador interino, la Comisión Estatal Electoral (CEE) señaló que la situación no afecta la relación institucional.

En entrevista, el consejero presidente del órgano, Mario Alberto Garza Castillo, omitió dar una opinión respecto a la solicitud de licencia temporal por parte del mandatario estatal, pues el cargo al que aspira es federal y la CEE no tiene competencia en ello.

"Es una decisión personal en la cual yo no tendría un posicionamiento, como presidente de la CEE no me corresponde, es una elección de carácter federal... en fin, yo creo que está en su derecho de ejercer sus derechos políticos", manifestó.

A su vez, Garza Castillo dijo que la designación de gobernador interino no debería causar ningún impacto a las relaciones institucionales que tienen con el Poder Ejecutivo.

"La Comisión Estatal Electoral siempre se ha manejado desde una perspectiva evidentemente institucional, no debe haber ningún impacto en ese sentido.

"Yo creo que la comunicación interinstitucional con el Congreso y con el Gobierno debe fluir, cada una, en sus ámbitos de competencias y de coordinación para el proceso electoral", reiteró.

Por otra parte, detalló que el Consejo General de la CEE sesionaría el 26 de diciembre para votar en bloque la aprobación de los registros de aspirantes independientes, tras la evaluación del cumplimiento de los requisitos que marca la ley.

Por el momento, dijo, se encuentran en fase de revisión de la documentación.

"Es la etapa de revisión de toda la documentación; sobre todo se hace tardada la cuestión de las planillas de los ayuntamientos, de las aspiraciones, están revisando expediente por expediente para ver la integración de los mismos y el análisis de si cumplen o no cumplen con los requisitos que marca la normatividad", explicó Garza.