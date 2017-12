Acordarán el martes cambios en administración

Monterrey

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, anunció que sostendrá reuniones el martes y miércoles con Manuel González, quien fungirá como gobernador interno los próximos seis meses, con la intención de revisar pendientes financieros y cambios en la administración estatal.

Dijo que antes de irse de la administración, el martes o miércoles pretende hacerle algunas sugerencias también en cuanto a ajustes financieros relacionados con acuerdos y compromisos establecidos y en cuanto a los cambios en el equipo de trabajo confirmó que se integrará el diputado Eugenio Montiel, aunque se negó a decir en que secretaría.

"Ya conoce todo eso pero hay algunas cosas que tengo que comentarle sobre todo los temas que tienen que ver desde el punto de vista de los ajustes financieros, de los acuerdos y compromisos que existen, desde el punto de vista de infraestructura que tienen que ver con las necesidades que tienen los municipios y evidentemente las áreas en las que no tenía él una relación ponerlo al tanto de eso, pues me reuniré con él el lunes y martes y ya descansaré a partir del miércoles dos, tres días y retomar mi actividad en la otra ruta a partir del 2, 3 de enero.

“Eugenio va al Gobierno, todavía no tengo una precisión, ya será una decisión de Manuel, pero sí hay esa intención y evidentemente habrá unas sustituciones, el Registro Civil, el Instituto de la Mujer; los que renunciaron para irse de candidatos, van a ser sustituidos obviamente en el Gobierno, es parte de lo que voy a ver con Manuel el lunes y martes, para tomar esa decisión”, expresó.

Aclaró que la decisión de quien quede en la Secretaría General de Gobierno, es una decisión que tomará Manuel González.

Dijo que él no le ha pedido a nadie del Gobierno que se dedique a andar con él en actividades político-electorales, y que quienes así lo deseen, lo hagan fuera del Gobierno.

Compañía en precampaña

Jaime Rodríguez comentó que no ha consultado con integrantes del Gobierno Estatal, para saber a quién le interesa separarse del cargo para fungir como colaboradores en su precampaña y campaña, en caso de obtenerla.

"Todavía no les consulto, hay algunos que me dijeron que quisieran participar conmigo, yo no quiero trastocar al Gobierno en ese sentido, voy a analizarlo, voy a ver si es conveniente o no, sí hay algunos que me han dicho que quieren estar trabajando en este proyecto y bueno, lo voy a analizar, no lo he decidido todavía. ”, declaró.