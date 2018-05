Gilberto Alcalá va por alcaldía de Cuernavaca

Cuernavaca

El ex árbitro de futbol, Gilberto Alcalá, fue designado como el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a la presidencia municipal de Cuernavaca.

Hugo Eric Flores Cervantes, presidente nacional del Partido Encuentro Social (PES), confirmó en un video que circula en redes sociales que Alcalá fue finalmente designado "a petición" de su candidato a gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Flores Cervantes reconoció que la designación de Alcalá fue antecedida de "largas negociaciones" y que finalmente se le concedió a su partido proponer al candidato.

Alcalá, quien ya fue diputado local en 2006-2009 bajo las siglas del Partido Acción Nacional (PAN), regresa a la esfera política como representante de la unidad electoral que conforman Morena-PES-PT, a pesar de no militar en ninguna de las tres organizaciones como muchos de los aspirantes que se quedaron en el camino.

Confirmo a Gilberto Alcalá como candidato a Presidente Municipal de Cuernavaca por la coalición #JuntosHaremosHistoria. pic.twitter.com/JpPPhyYdTq — Cuauhtémoc Blanco (@cuauhtemocb10) 1 de mayo de 2018





La designación de Alcalá culmina un confuso y tirante jaloneo entre dichas organizaciones por imponer a su propuesta rumbo a la alcaldía de Cuernavaca que incluyó registros "secretos", anticipaciones y largas mesas de negociación donde resultó ganador el aspirante que nunca externó abiertamente su deseo de competir.

En el camino se quedaron otros cuadros como el profesionista José Luis Salgado; el vocero de la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos (CMMC), Gerardo Becerra Chávez Ita y el presidente estatal del propio PES, José Luis Borbolla, quien hasta esta mañana difundía que él había resultado con la nominación.

De acuerdo con fuentes consultadas de los tres partidos políticos, la crisis que prevalece al interior de la coalición, se debe a que, a pesar de los acuerdos, el representante de Cuauhtémoc Blanco Bravo, José Manuel Sanz, erosionó los tratos debido a las imposiciones de sus perfiles -como el de Alcalá-, en todas las posiciones y aunque no le correspondiera al PES hacerlo, bajo la amenaza de que en caso de que no fueran concedidas sus exigencias, retiraría de la contienda al ex futbolista y alcalde con licencia de Cuernavaca, hoy candidato a gobernador.

