“Veo una elección solo contra Morena”: Gerardo Gaudiano Rovirosa

"Tabasco no es México ni el candidato de Morena (en la entidad) es Andrés Manuel; yo no compito contra López Obrador, sino contra los aspirantes locales”, asegura Gerardo Gaudiano, un joven político que, a diferencia de muchos, no conoce otra militancia que no sea bajo la bandera del PRD. A su corta edad —menos de 40 años—, ya tiene una amplia trayectoria en su estado natal donde comenzó pegando propaganda del sol azteca, pese a que su abuelo, el ex gobernador Leandro Rovirosa, fuera un destacado militante del PRI.

Sin importar las preferencias de su abuelo, decidió comenzar desde abajo en el partido que, años más tarde, sería dirigido por el propio Andrés Manuel López Obrador, con quien afirma haber simpatizado. Sin embargo, decidió quedarse en el PRD por congruencia “y no andar dando bandazos”, como otros políticos, incluido al propio abanderado presidencial de Morena.

Alcalde con licencia de la capital tabasqueña, ex legislador y deportista por afición, Gaudiano asegura que hará una campaña distinta a todas las antes vistas. Recorrerá en 75 días, a partir del 14 de abril, mil 200 kilómetros a pie en 900 horas de campaña. Tocará puertas y caminará todos los municipios de Tabasco porque, dice, los mítines políticos no le permiten escuchar las necesidades de la gente. “Mi carrera, desde los 21 años, se ha hecho en la calle y con la gente”.

Comulgó con la causa de López Obrador, pero nunca le interesó unirse a él, como muchos perredistas y priistas tabasqueños que incluso lucharon contra el propio líder de Morena.

En su oficina, detrás del escritorio donde afina su campaña para la gubernatura de Tabasco, hay una fotografía de una de las carreras deportivas en las que gusta de participar. Presume una excelente condición física, misma que aprovecha en campaña para caminar en busca el voto de los tabasqueños y ni el avanzado embarazo de su esposa, la ex diputada del Partido Verde Ximena Martel no le impide mantener un intenso ritmo de trabajo. Para el día de la elección, el candidato de la alianza Por Tabasco al Frente ya se habrá convertido en padre primerizo.

En la tierra de López Obrador, la alianza que encabeza PRD, y Movimiento Ciudadano optó por un candidato con carisma, que busca contrarrestar el arrastre de abanderado presidencial de Morena. Gaudiano se asume como parte del relevo generacional en la política tabasqueña y nacional, y asegura que la elección en su estado “no es un asunto de marcas, sino de personas”, pues la marca López Obrador no le garantiza el triunfo en automático a Morena.

En entrevista, asegura que no encabezará una campaña de confrontación, porque sus contrincantes políticos solo son “adversarios ocasionales”. Gaudiano fue acusado de manera anónima ante la PGR por presunto lavado de dinero y vínculos con empresas del ex gobernador priista Roberto Borge, que estuvo a punto de dejarlo fuera de la contienda. Sin embargo, asegura que se trató de un montaje “burdo y sin sustento” que hoy le permite estar casi blindado contra la guerra sucia que hay en Tabasco y en todo el país.

¿Cómo hacer campaña en la tierra de López Obrador?

Estoy convencido de que soy parte de un relevo generacional que le urge al estado, quiero oxigenar la política y soy parte de esa generación que cree que la política debe hacerse de otra manera. No es un asunto de marcas, es un asunto de personas. Tabasco no es México ni el candidato de Morena es Andrés Manuel, y yo no compito contra López Obrador, compito contra los candidatos locales.

Tabasco es para el PRD uno de los pocos estados donde encabeza la alianza y donde tiene posibilidades de ratificar el gobierno.

Creo que el PRD es una fuerza regional, pero la fuerza del partido está en Tabasco. Aquí nació el partido e inició la lucha democrática. Creo que el estado aportará una votación muy importante a la alianza nacional y aquí nunca estuvo en duda que el PRD iba a poner al candidato.

Hay críticas contra el gobernador Arturo Núñez, ¿le ayuda o le perjudica el ejercicio de gobierno del perredista?

Como todo gobierno, seguramente hay desgaste político. pero también hay programas novedosos que se han implementado con gran enfoque social y áreas de trabajo más vulnerables donde los resultados no son los deseados. Pero tengo mi propia carrera y cambiaré lo que no funciona como parte de la nueva era que queremos inaugurar en Tabasco.

Lo que sucedió con el último gobernador del PRI, Andrés Granier, ¿sepultó las aspiraciones de ese partido?

No quisiera hacer menos a ningún partido, pero sí veo claramente una elección solo contra Morena, la marca está bien posicionada. Lo que he visto en las encuestas es que Morena está arriba de nosotros como partido, pero cuando le pones nombre y apelllido cambia radicalmente el resultado, por eso digo que es un asunto de personas, no de marcas y esta campaña se va a ganar en la calle, en cuatro elecciones la gente ya me ha respaldado.

Ricardo Anaya ha sido señalado por la PGR, al igual que usted, ¿no le preocupa que ocupen ese tema para golpear su candidatura?

Eso de la guerra sucia para mí no es nuevo. Armaron un montaje muy burdo para tratar de denostarme y manchar mi imagen. Cuando llegué a la PGR, me di cuenta que era una denuncia anónima y basada en transcripciones de periódicos. Justo sacaron esto el día que apareció la primera encuesta que me favorecía. Me han puesto piedras y rocas en el camino, mi carrera no ha sido fácil, ya hasta me anularon una elección y al final volví a ganarles.

¿Qué opina de su contrincante, Adán Augusto López, de Morena?

Estoy planteando que esta sea una campaña de ideas y me ocupo de lo que pasa en mi partido, voy hacer una campaña diferente. A Tabasco le urge unificarse porque ha sido víctima de la confrontación entre políticos, y por eso creo que son solo adversarios ocasionales. Lo digo porque seguiré haciendo carrera política, voy a seguir y voy a ganar con el apoyo de la gente, van a cambiar muchas cosas en la forma de hacer política en el estado.