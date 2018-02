Soy de izquierda y me gusta la buena vida: Gerardo Fernández Noroña

Ciudad de México

El activista Gerardo Fernández Noroña siempre quiso dedicarse a la política, y vivir de ella, por eso, dice, considera ofensivo que le pregunten de qué vive.

Para él, la buena vida no está peleada con ser un activista de izquierda, pues afirma que nunca ha vendido su alma al diablo y siempre ha actuado con principios.

En su casa en una vecindad en el Zócalo, rodeado de libros y de figuras de barro y papel maché, dice apoyar a Andrés Manuel López Obrador, pero considera arrogante su postura cuando llama a firmar a sus rivales para que se sumen a su movimiento.

Este es el Interrogatorio Milenio con el activista Gerardo Fernández Noroña.

¿De qué vive Gerardo Fernández Noroña?

De mi trabajo. Es una pregunta ofensiva, preguntarle a un político de qué vive, es una pregunta ofensiva, sobre todo si es de oposición, porque no tiene la intención de ayudar de a ver cómo le vamos a ayudar, que dificultades esta viviendo, sino es sembrar la semilla de la desconfianza en la gente.

En algún momento, que tuve un problema económico, vendí libros, vendí alguna parte de mi biblioteca. Vivo en una vecindad, no me interesa el dinero, no es mi problema ni tengo problemas con el dinero.

¿Cuál fue su primer trabajo?

Mi primer trabajo fue repartiendo volantes para una agencia de automóviles en Cuautitlán Izcalli. Mi primer trabajo formal fue en el Seguro Social, ya estaba bastante peludo, tenía como 20 años.

¿Que compró con su primer salario?

Aprendí con mi abuela a ser generoso, me acuerdo que fuimos a la tienda y salimos con un carrito de cosas repleto para la casa.

¿Cuál es su posesión más valiosa?

Considero que la posición más valiosa que tengo es la vida, pero me gusta mucho el arte popular.

¿Qué canción escucha cuando estás triste?

Me hubiera gustado ser músico y pianista, además soy muy sensible a la música, soy un hombre muy sensible en general. Soy de una generación que creció con una música maravillosa.

¿Que odia y ama de México?

Al país lo amo, a la gente la amo, su cultura su talento, sostengo que es un pueblo muy rico y de carácter. ¿Qué odio? La desigualdad, odio la desigualdad, la corrupción.

¿Su opinión del Frente?

Son unos farsantes, es el Pacto por México dos, es un frente amplio para cerrarle el camino a López Obrador, si el PRD y el PAN verdaderamente quieran ganarle al PRI, es obvio quien debería ser el candidato, se llama Andrés Manuel López Obrador.

¿Apoyará a Andrés Manuel López Obrador?

Lo digo de esta manera, yo no estoy de acuerdo, no es así como se hace política, que López Obrador diga la única manera de luchar es que vengas y firmes que me apoyas. ¿Qué es eso? Yo no voy a ir a firmar en el Zócalo de la Ciudad de México en esas condiciones, Si Andrés Manuel, su única posición arrogantemente es decir el único camino que tienes apoyarme, no lo voy a hacer, hay otros caminos sin que juegues de esquirol y sin traicionar a la izquierda.

No es una manera ni correcta, ni adecuada le puede surtir efecto en algunos sectores.

¿Cuál es su mayor defecto?

No te voy a decir ni mi mayor virtud ni mi mayor defecto, sería perfectamente imbécil si hiciera una cosa así; simplemente diré que soy un ser humano como cualquiera con errores y con aciertos.

¿Cuál es su mayor error?

No hay anda que haya hecho en la vida, no por arrogancia. Si no actúas de mala fe, haciendo las cosas con dolo, con maldad, no hay algo que digas es terrible.

¿Cuál es su película favorita?

Me gustan muchas, a bote pronto te diría me gustó mucho un documental que ganó el Oscar: No soy tu negro sobre James Baldwin, un afroamericano extraordinario, una persona brillante.

¿Su comida favorita?

Cuando era niño me gustaba mucho las pechugas empanizadas con puré de papa, me gustaban las verdolagas con carne, me gustaba mucho el mole de olla, todo lo que hacia mi abuela.

Me gusta mucho la comida mexicana y me gusta mucho la buena vida; hay que gente que piensa que por ser de izquierda tienes que estar dándote azotes y en taparrabo, yo soy una amante de la buena vida, me gusta viajar, me gusta vivir bien, disfrutar de la vida, es algo maravilloso.

¿Qué es lo que siempre llevas contigo?

Siempre cargo un libro, el que estoy leyendo, aprovecho todo el tiempo para leer, casi no veo televisión.

¿Por qué entraste a la política?

Un día mi abuela me dijo que a qué me iba a dedicar. Le dije me voy a dedicar a la política. Mi abuela me dijo porque si tú eres bueno. Le dije porque yo quiero hacer servicio a la gente, creo que es el espacio para impulsar los cambios.

Es una profesión difícil, te exige tiempo completo y al primer descuido te dan una patada y te manda fuera.

¿Para ser político debes venderle tu alma al diablo?

No, nunca, puedes tener que conceder en algún momento en alguna cosa, pero nunca en lo fundamental Yo aposté por hacer política con base a principios, no estoy dispuesto a venderle mi alma al diablo.

¿Confías en las instituciones electorales?

Nada, hay que correrlos, yo quisiera correr a Peña pero mínimo hay que correr al órgano electoral, mínimo correr a los magistrados del Tribunal Electoral, no confío en ellos.