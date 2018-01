Gabinete de AMLO asesorará a senadores de PT-Morena

Ciudad de México

Integrantes del gabinete propuesto por Andrés Manuel López Obrador aceptaron ser asesores de la bancada del PT-Morena en el Senado en el último periodo de sesiones, informó la legisladora Layda Sansores.

TE RECOMENDAMOS: Barbosa es precandidato de Morena al gobierno de Puebla

"Personalidades del próximo Gabinete aceptaron ser asesores en los temas del último periodo legislativo", aseguró la aspirante a gobernar la delegación Álvaro Obregón, luego de la reunión plenaria de la bancada que encabeza Manuel Bartlett.

Olga Sánchez Cordero y Héctor Vasconcelos, quienes fueron propuestos por Andrés Manuel López Obrador, precandidato de Morena a la Presidencia de la República, para las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, respectivamente.

TE RECOMENDAMOS: “Las puertas de Morena están abiertas a todos”: AMLO

El senador Miguel Barbosa aseguró que no apoyarán que se aprueben los nombramientos a las tres fiscalías en el nuevo periodo ordinario de sesiones porque, dijo, es un intento del PAN y PRI para repartírselos en cuotas.

"Para que haya Fiscal General primero van a intentar aprobar la Ley de la Fiscalía General de la República: hay que dar una gran batalla para rechazar esa ley, es una ley que está parada aquí en el Senado desde la Legislatura anterior en el tercer año de ejercicio, cuando llegó de la Cámara de Diputados, que estaba dominada por el priismo encabezado por Manlio Fabio Beltrones.

Y la paramos porque no sirve de nada, es simplemente una ley orgánica que no da atribuciones, no pone atribuciones ni dientes para que funcione, primero, la institución de Fiscalía autónoma e independiente, como órgano constitucional autónomo; después, a los fiscales especializados, siguen en la ruta de ser designados ya cuando haya esa ley por parte del Fiscal General sin presupuesto, sin atribuciones y con una absoluta dependencia de la Fiscalía General", reclamó.

















OVM