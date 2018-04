Confronta ONG a Margarita Zavala por desaparecidos

Monterrey

En medio de una tensión e inconformidad casi palpable, asociaciones civiles de familiares de personas desaparecidas en Nuevo León confrontaron a Margarita Zavala sobre la estrategia en seguridad que implementaría en caso de quedar electa como presidenta de la República.

Durante una reunión privada, los familiares de las víctimas reclamaron a la candidata independiente sobre las muertes y desapariciones de civiles que se generaron a raíz de la guerra contra el narcotráfico que impulsó su esposo y ex presidente, Felipe Calderón.

"Ya somos más de 300 colectivos en toda la República mexicana de familiares con personas desaparecidas. Hemos hecho organizaciones civiles; no somos daños colaterales, Margarita: nosotros les llamamos hijos. Este es Roy, Roy ha sido desaparecido desde el 11 de enero del 2011, cuando tu marido sacó a las calles al Ejercito y nos dejó en una guerra.

"(Roy) fue desparecido por policías a los que tú nos dices que nos tenemos que acercar. No es cierto Margarita, no es a través de las pistolas que nos vas a traer la paz y nos vas a traer a nuestros hijos desaparecidos", expresó Leticia Hidalgo, vocera de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos/as en Nuevo León (Fundenl).

Además, le cuestionaron si en caso de llegar a la presidencia ella replicaría esta estrategia de confrontación, o si sería capaz de abrir una investigación contra la administración actual y la administración pasada que encabezó su esposo, debido al número de casos que permanecen impunes.

"¿Qué vas a hacer si llegaras a la Presidencia de la República? ¿iniciarías una investigación a la administración actual y a la anterior para deshacer esta terrible guerra en la que dejaron más de 100 mil muertos y más de 34 mil desaparecidos hoy?. Ningún alto mando del Ejército ha sido procesado por delito de desaparición.

"Con qué cara llegas o quieres intentar llegar a la Presidencia después del baño de sangre que nos hicieron pasar y nos siguen haciendo pasar. Estos somos nosotros, los daños colaterales tienen nombre, tienen rostro, tienen familia que los estamos buscando", externó Hidalgo.

Por su parte, Margarita Zavala, se escudó en que ella no fue indiferente hacia esta situación y actuó hasta donde pudo, sin embargo, advirtió que se necesita un "gobierno valiente que enfrente a los delincuentes", señalando que aunque eso no trae la paz, la respuesta no es un gobierno que se ausenta de esa situación.