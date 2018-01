Soy “frontal y directo”, no golpeador, aclara Lozano

México

El senador y ahora vocero de la campaña del PRI a la Presidencia de la República, Javier Lozano, rechazó que su trabajo en el equipo de José Antonio Meade vaya a ser de golpeador político, pero aseguró que posicionará los mensajes con su estilo frontal y directo.

En entrevista con Carlos Marín para El asalto a la razón, dijo que en el PAN se cerraron los espacios por el control que tiene del partido Ricardo Anaya, a quien insistió en calificarlo de “joven dictador”

“Sí, con el estilo que tengo es muy frontal, que es muy directo, con argumentos, con rigor técnico, con fundamento, pero también con el énfasis y la vehemencia que se necesite en cada caso, según el debate, según el tema, según el personaje, según el interlocutor, según la circunstancia, de eso se trata la comunicación”, aseguró.

Mencionó que decidió apoyar el proyecto del tricolor porque no existe ningún precandidato con la experiencia de José Antonio Meade en la administración pública federal, tal como le ocurrió cuando siendo priista decidió apoyar a Felipe Calderón.

“Ahora me pasa al revés, estando en el PAN encuentro espacios cerrados, encuentro a un joven dictador como Anaya y veo que el PRI postula a un personaje formidable, a un candidato formidable como Pepe Meade, me pasó con Calderón, ahora me pasa al revés, estando en el PAN veo que el PRI está postulando a un hombre que es excepcional para el servicio público, que es de lo que estamos hablando de la administración pública federal y que no tiene partido”, dijo.

Remarcó que de lo que se trata su encomienda es de identificar el mensaje apropiado, afinar la puntería y ver por cuál canal se emitirá el mensaje.

“Y la manera en que los voceros vamos a venir a reforzarlo en los distintos momentos, porque también vendrán los debates, los posdebates, las cuestiones coyunturales del día a día, los movimientos de campañas sin candidato”, abundó.

El ex panista dijo que cambiar de partido es una posición de un político congruente y responsable. Pero además, comentó que un ciudadano responsable está obligado a poner a los mejores en las posiciones de poder con independencia de los partidos.

“No hay un mexicano que acumule tanta experiencia en la administración federal como José Antonio Meade, ni uno, entonces, si lo ha postulado el PRI, porque el PRI leyó bien el reclamo de la ciudadanía y la sociedad y lo pone como candidato yo no voy a decir: ¡ah no!, como lo pone el PRI entonces ya no voy con él, eso es absurdo”, remarcó.

El senador Lozano renunció el martes pasado al Acción Nacional y acusó a Anaya de utilizar los recursos del partido y condicionar presupuestos a las dirigencias estatales para promover sus aspiraciones personales.

Lozano, quien renunció a 13 años de militancia, aseguró que se está viviendo lo mismo que con la candidatura de Roberto Madrazo “como presidente del PRI, hundiéndolo a un tercer lugar, bueno, Anaya va a llevar (al PAN)al tercer lugar por su obsesión personalísima”.

RESPETO DECISIÓN, PERO YO ME QUEDO: CORDERO

Ernesto Cordero aseveró que él se queda en Acción Nacional porque es demasiado grande e importante para que una dirigencia corrupta termine con una historia de grandes contribuciones a la democracia.

En entrevista, y luego de que Andrés Manuel López Obrador invitó a panistas a sumársele, Cordero reconoció que sí hay militantes que no están a gusto y andan desilusionados, pero hay que seguir dando la batalla desde el blanquiazul.

Dijo que la decisión de Javier Lozano es respetable, pero en lo personal prefiere mantenerse en Acción Nacional.

“Los argumentos que dio son válidos y se tienen que atender, porque es el sentimientos de varios panistas que sienten una imposición, porque se perdieron los valores democráticos de Acción Nacional”.

Subrayó que el PAN es demasiado grande e importante en la historia democrática de México, para que una dirigencia corrupta como la que hay termine con una historia de grandes contribuciones a la democracia y a nuestro país.