“El formato del encuentro opacó los planteamientos”

México

Senadores y diputados de PRI, PAN y PRD criticaron el formato del debate presidencial, que en su opinión no permitió desplegar las propuestas de sus candidatos, aunque todos presumieron que tanto José Antonio Meade como Ricardo Anaya ganaron este ejercicio, pese a las descalificaciones y bromas de Andrés Manuel López Obrador.

Al respecto, el vicecoordinador de PT-Morena en el Senado, Luis Humberto Fernández, discrepó y dijo que hubo un debate ágil, donde ya le tocaba a López Obrador defenderse de los ataques. “El que se lleva se aguanta y ya lo habían estado atacando en otros momentos. La cantidad de memes que hemos visto dan prueba de que fue un gran acierto este fino humor que vimos”.

Presumió que el segundo debate muestra que ya es irreversible la ventaja que lleva López Obrador en esta contienda, porque aunque critiquen que no hubo propuestas concretas, es claro que todo el eje del movimiento de Morena es el combate a la corrupción y al sistema depredador que tamiza todos los aspectos de la vida pública, por ello, dijo, AMLO insistió en ese punto.

En entrevista, los vicecoordinadores del PRD y del PRI en la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano y Armando Luna, manifestaron su desacuerdo con el formato y los moderadores, al señalar que “estuvo raro”.

Zambrano señaló que como en cada debate, cada candidato responde con su propio guión, pero Anaya fue quien expuso más a fondo su propuesta de política exterior y el más ignorante fue López Obrador, hasta cuando planteó sustituir la mariguana con cultivos de maíz.

“Su receta es resolver todo con combate a la corrupción, pero el próximo debate también ganará Anaya porque es quien está más preparado”, consideró, al plantear que el formato no dio más tiempo para exponer ideas, pero el abanderado de Por México al Frente ha ido acumulando puntos que le permitirán consolidarse en las preferencias electorales.

En tanto, el diputado priista consideró que no hay formatos perfectos, pero el de este domingo “estuvo un poco raro, de momento parecía que el debate era con los conductores”, por lo que el INE tendría que valorar hacer ajustes.

Pese a ello, abundó, José Antonio Meade fue quien hizo las mejores propuestas y desplegó su experiencia en los temas de política exterior, aun cuando “hubo muchas agresiones y descalificaciones” y hasta “ocurrencias”, como la de López Obrador de sembrar maíz en la zona de narcotráfico en Guerrero.

En el mismo sentido, el coordinador perredista y el vicecoordinador del PAN en el Senado, Luis Sánchez y Héctor Larios, respectivamente, coincidieron en que López Obrador demostró que no tiene conocimiento de la política exterior y se vio como un rijoso, pero además el formato no ayudó a que los candidatos expusieran sus propuestas.

“El formato me parece que no es bueno, teníamos más expectativas, pero no funcionó y creo que los moderadores no abonaron, porque se creyeron las estrellas del debate. Más allá de eso, las encuestas muestran mayoritariamente que Anaya es mejor en los debates y vimos a un López Obrador descompuesto, con los epítetos de Canallita o el show de la cartera, que no lo pintan como un buen estadista”, consideró Sánchez Jiménez.

“Creo que aunque fue el que mejor desempeño tuvo, no fue el mejor que le hemos visto a Ricardo Anaya, pero se debió al formato. Aunque sí, fue quien lo ganó”, puntualizó Sánchez Jiménez.

A su vez, el panista Héctor Larios consideró que hubo cosas positivas como la participación de los ciudadanos, aunque el formato forzó que las respuestas no duraran más de un minuto y junto con los ataques, ello impidió abundar en las propuestas.

Los priistas Enrique Burgos y Ana Lilia Herrera señalaron que pese a que el debate fue más para un show que para propuestas, ganó la experiencia de Meade.

“Queda una oportunidad que es el 12 de junio, para sí ser muy puntuales y muy precisos ¿Qué harían si se convierten en presidente de la República frente a estos problemas? Y ahí yo creo que ya vamos a ver de manera más definitiva en dónde están las verdaderas aptitudes, no solamente el manejo en redes o de las formas, sino el contenido de fondo, el sustancial, quien sí tiene, verdaderamente, la aptitud, la capacidad para convertirse en jefe de Estado”, dijo Burgos.