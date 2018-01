Precandidatos son enojones, obsesivos y manipuladores... según su firma

Ciudad de México

Así como la ropa y ademanes de los precandidatos a la Presidencia de la República dicen mucho de su personalidad, lo mismo hace su firma y su manera de escribir.

A través de los trazos, se puede saber si una persona está o no nerviosa, si se siente segura de sí misma o qué tan grande es su ego. Por eso, hablamos con María Fernanda Centeno, perito grafólogo y grafóscopo, miembro del Colegio Mexicano de Grafología y fundadora de Grafocafé, para que nos explicara qué revela la firma de cada uno de los que buscan ocupar la silla grande.

TE RECOMENDAMOS: Sin fuerza, muy juvenil o arrogante: ¿qué dice la imagen de los precandidatos?

Andrés Manuel López Obrador





La firma del precandidato por Morena habla de una persona egocéntrica, que le gusta el reconocimiento por parte de otros y terca, según María Fernanda, quien explicó que las pequeñas pautas en la letra y el hecho de que algunas estén ligadas habla de una persona manipuladora, que tiene facilidad para convencer y persuadir.

"Es un seductor por naturaleza, sabe venderse y decir qué y cuándo", dijo la experta.

Además, los trazos hablan de una persona emocional y poco objetiva.

¿Y si no es Presidente?

María Fernanda aseguró que, tras el análisis del trazo y su personalidad, Andrés Manuel podría ser un extraordinario poeta o un gran vendedor, pues tiene inteligencia social y verbal.

José Antonio Meade





La letra del priista combina trazos redondos con cuadrados y es de tamaño uniforme. Habla de una persona realista, espontánea y que piensa mucho antes de tomar una decisión, afirmó María Fernanda.

"Siempre termina lo que empieza y se fija muchísimo en los detalles porque es un poco quisquilloso. Además, no le gusta ser protagonista, algo que tal vez no es lo mejor para un candidato; pero no porque no tenga capacidad, sino porque es una persona introspectiva ", dijo la experta.

¿Y si no es Presidente?

Debido a su inteligencia técnica, lógica y analítica, se desarrolla muy bien en áreas administrativas o de análisis y mejor aún si tiene que trabajar en grupos pequeños.

Ricardo Anaya





"Si Meade es quisquilloso, Anaya le gana. Es meticuloso, perfeccionista, obsesivo clavado", dijo María Fernanda, quien señaló que esos rasgos de la personalidad se ven en la verticalidad de la letra del precandidato panista.

Agregó que Anaya es dominante, inflexible y que, por los adornos en su letra hablan de una persona muy vanidosa y educada. Por si fuera poco, las pequeñas cruces en la parte superior de la firma indican, afirmó la experta, que es una persona que duerme poco o nada.

"Él sí tiene el ego más grande que su autoestima. Vive más para su reputación, igual que López Obrador. [...] Y tiene una sensibilidad casi casi femenina", dijo.

¿Y si no es Presidente?

Su atención al detalle, sensibilidad e inteligencia, lo harían buen arquitecto o diseñador industrial, dijo María Fernanda.

Margarita Zavala





La imagen de la aspirante a la candidatura independiente puede darte la sensación de que es una persona dulce, pero su letra deja ver que es una persona con un carácter muy fuerte, enojona y gritona, dijo María Fernanda.

"La firma parece que está en dos renglones porque está en un debate interno entre ser y deber ser. A veces firma con Margarita y no le importa lo que digan, pero cuando firma con Zavala tan grande, que todas sus decisiones van en base a eso", aseguró la experta en grafología y puso el ejemplo de la firma que utilizó para anunciar su renuncia al PAN.

¿Y si no es Presidente?

Su habilidad para crear cosas, seguridad y el amor propio que se tiene la pueden hacer una excelente diseñadora o mercadóloga.

Jaime Rodríguez Calderón El Bronco





El gobernador con licencia de Nuevo León y también aspirante a una candidatura independiente a la Presidencia es una persona práctica, que le gusta ser el centro de atención, pero también es "invasivo, impulsivo y una persona agresiva que puede llegar a ser violento", dijo María Fernanda.

"Es una persona que si las puertas no se le abren, rompe el techo, pero de que lo consigue lo consigue", pues es manipulador al igual que López Obrador, pero también es muy coqueto y sexual.

¿Y si no es Presidente?

Debido a su habilidad de palabra y determinación, puede ser un buen vendedor.









mrf