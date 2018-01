Firmas para 'El Bronco' no son falsas: Manuel González

Monterrey

No hay información que apunte que algunas de las firmas que recaban los funcionarios del Gobierno del Estado para Jaime Rodríguez Calderón sean falsas, aseveró el gobernador interino, Manuel González Flores.

Durante la rueda de prensa de cada lunes en Palacio de Gobierno, el mandatario interino afirmó que las rúbricas que recolecta el Gabinete y los funcionarios dados de alta como gestores, son auténticas.

¿Tiene información que apunte que algunos de los funcionarios que están aquí hayan recabado firmas falsas?

"No, no tengo ninguna información en ese sentido, y bueno, pues, todos estamos dados de alta porque somos amigos de él y estamos buscando firmas para él, en lo personal", indicó.

¿No falsas, buenas, auténticas?, se le insistió.

"Claro... auténticas", respondió González Flores.

Este fin de semana, el gobernador con licencia desestimó los señalamientos del Instituto Nacional Electoral sobre los apoyos falsos de algunos aspirantes independientes, ya que los calificó de "travesuras" cometidas por algunos gestores.

Por su parte, el gobernador interino, quien ha recabado por lo menos 10 firmas para su amigo 'El Bronco', señaló que será el próximo candidato independiente a la Presidencia y que no le da miedo que le quiten la candidatura por supuestas rúbricas apócrifas.

"Primero, eso no me daría miedo a mí, ¿por qué miedo?, segundo, no creo que así sea (que le retiren la candidatura) y, tercero, yo no soy la autoridad que le puede dar una opinión sobre eso, yo soy amigo de Jaime y Jaime va a ser candidato a la Presidencia de la República.

"Le adelanto que ahorita hay alrededor de casi 50 mil firmas ya validadas arriba del requisito y tiene en este momento, 12 estados ya cumplimentados en el requisito adicional, probablemente en los próximos días, sin que termine enero, haya 6 estados que le permitirán estar por encima del número del Estado requerido, será candidato a la Presidencia de la República", aseguró.