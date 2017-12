Fernando Mayans también deja el PRD y se va a Morena.

Ciudad de México

El senador tabasqueño Fernando Mayans abandonó también el PRD y se sumó a la campaña de Andrés Manuel López Obrador, tras denunciar que en el partido del Sol Azteca hubo un proceso de simulación para elegir a su candidato a la gubernatura por aquella entidad.

Hasta el momento la situación de Mayans Canabal es la de senador con licencia, luego de solicitar ese trámite el pasado 14 de diciembre. Sin embargo, después anunció que retomaría su escaño y enviaría de inmediato una notificación a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, cuando su suplente, Mario Enrique Morales, informó que se sumaría a la bancada del PT-Morena.

Con esta baja, la bancada del PRD en el Senado se queda con siete senadores, luego de que Alejandra Barrales también pidió licencia al término del periodo de sesiones, y su suplente de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, ha trabajado como independiente en otra licencia previa.

En una carta difundida en redes sociales, Mayans señaló que está en contra del dedazo.

"Sin duda, un grupo de la cúpula del partido con agendas distintas al quehacer democrático se apoderó del PRD, haciendo del proceso de selección de candidato a la gobernatura una simulación que resultó obvia y que de paso insulta a todos los verdaderos perredistas", dijo. "Por eso ayer en mis redes sociales reiteré mi postura: Si muere la democracia, morimos todos con ella".

Mayans Canabal consideró que no hay cabida para él en un ambiente impositivo y sin reglas claras. "También he dicho que una persona que no tiene palabra es una persona que no vale nada. Así las cosas, les anunció que me voy del PRD sin saber a ciencia cierta, si soy yo quien se va o quizás fue el partido quien nos dejó tiempo atrás y simplemente olvido su escudo. Me voy y me llevo conmigo más de 25 años de lucha social, de recuerdos entrañables y de trabajo honrado y coherente", dijo.

El legislador destacó que su lealtad es con el pueblo de México y en especial de Tabasco, pues está convencido con las causas sociales y su ideología ha sido y será democrática, no de dedazo.

"Me ofrecieron agendas cómodas y seguras, para quedarme; sin embargo, no puedo traicionar mi esencia y mucho menos a la gente que me apoya. Me voy a Morena sin que se me ofrezca nada en concreto", aseguró.

Luego presumió que de todos es sabido su amistad con Andrés Manuel López Obrador, por lo que se une a las filas de Morena "no por esto, sino porque en este partido se me garantiza un ambiente democrático y comprometido con las verdaderas causas sociales, pilares olvidados por la cúpula del PRD".

Tras el anuncio, el político acudió a un evento en la comunidad de Tamulté de las Sábanas, donde el precandidato presidencial de Morena le dio la bienvenida, al calificarlo como un hombre honesto, un buen tabasqueño y un dirigente de primer orden.





