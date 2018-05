Belaunzarán: si AMLO censura siendo opositor, imagina en el poder

Ciudad de México

Fernando Belaunzarán, candidato de la coalición Por México al Frente a la diputación federal por el distrito 4 de Iztapalapa, acusó a Andrés Manuel López Obrador de querer censurar la serie "Populismo en América Latina".

En entrevista con Azucena Uresti en MILENIO Televisión, el candidato aseguró Andrés Manuel López Obrador y Ciro Gómez Leyva han sido los únicos que han visto la serie y el candidato presidencial no quiere que nadie la vea, por lo que consideró que todas las personas tienen derecho a hacerlo y crear un criterio sobre la producción.

"Andrés Manuel ya la vio, pero no quiere que la veamos. [...] Todo mexicano debería tener la opción de ver esta serie, que está hecha con profesionalismo. Lo que Andrés Manuel está diciendo: yo ya lo vi, que no la vea nadie, que no la transmitan, casi está diciendo: quien la transmita es un problema conmigo. Me parece muy grave".

Al respecto, el aspirante a una curul en San Lázaro se pronunció en contra de la censura y se dijo interesado en ver el resultado final del proyecto en el que participó con su opinión.

"A mí me molesta mucho la censura, la Constitución prohíbe la censura previa. Si (AMLO) censura siendo opositor, imagínate en el poder. Yo espero que las plataformas y televisoras tengan valor para no aceptar la amenaza de quien todavía no es Presidente", afirmó.

Belaunzarán contó que la producción de la serie lo contactó a través de un correo electrónico y que incluía un cuestionario con preguntas sobre los ex presidentes de Brasil y Venezuela, Lula da Silva y Hugo Chávez, además de una sobre si consideraba o no populista el discurso de López Obrador.

"Fue por correo electrónico, iba a ser sobre el populismo en América Latina y me mandaron un cuestionario", explicó.

El político dijo que la producción de la serie le pareció plural porque recoge la opinión de "gente de Andrés Manuel" como Lorenzo Meyer, además de Jesús Silva Herzog y Denise Dresser.

Aseguró que lo único que recibió de parte de la producción fue una canasta de fruta, por lo que negó que le hayan pagado con dinero y opinó que sucedió lo mismo con los demás entrevistados.

"No creo que haya habido algo que los coaccionara a dar su opinión, que me parece legitima y sincera", sostuvo.

El candidato reiteró que los mexicanos tienen la capacidad para crear un criterio sobre la serie y emitir un juicio.

"El único que no es presidente es Andrés Manuel. Vamos a ver cómo lo presentan, yo creo en la libertad de creación, Andrés Manuel López Obrador fue Presidente "legitimo", pero habrá que ver si vale la pena o no la obra, pero ya viéndola", opinó.

"Creo que la censura es injustificable y por eso no voy a buscar ninguna justificación para la censura, que cada quien decida si la quiere o no ver", finalizó.





