Felipe no dejaría ir a Margarita con AMLO: Tatiana Clouthier Carrillo

México

Su apellido es marca y sino. Directa. Le precede un trabajo cercano a los ciudadanos que no callan y demandan cambios. Acaba de sumarse a la campaña de AMLO:

¿Es usted Tatiana Clouthier?

Sí.

¿La hija del prócer de la democracia?

De Maquío.

¿Experta en el uso de las redes?

No soy experta, las sé usar.

¿Rápida en el análisis?

A lo mejor.

¿Persuasiva en la argumentación?

Sí.

¿Clara en sus idearios políticos?

Yo digo que sí.

¿Uno puede dormirse de derecha y levantarse de izquierda?

Acostumbro dormir del lado derecho y volteo a ver a mi marido al lado izquierdo.

¿Diría que es la misma de siempre?

Si volteo hacia atrás diría que sí.

¿Y si es adelante?

Espero que siga siendo la misma.

¿La que criticaba al corporativismo?

Y lo sigo criticando.

¿La que combatía cualquier abuso de autoridad?

¡Y lo combato!

¿La disruptiva?

Si así me juzgan.

En fin, ¿AMLO ya es Presidente?

No sé, no soy Walter Mercado.

¿No es esa la estrategia?

No lo creo.

¿Será el mismo AMLO en la campaña que el que gobierne?

Ha sido constante.

¿Eso se les culpará a los rusos?

¡Qué le digo!

¿Están en la campaña o no?

Ridículo.

¿Hay apoyo de gobiernos extranjeros?

No.

Sigamos serios, ¿quién es AMLO?

Para mí es un hombre sencillo, trabajador, perseverante.

¿Qué se requiere para creerle?

Tener ganas.

¿A usted cómo la convenció?

Su trabajo en Ciudad de México.

¿Qué beneficios obtiene con AMLO?

En lugar de jalar uno, que seamos muchos los que empujamos.

¿Qué beneficios gana AMLO con usted?

Hay que preguntarle.

¿Al estar con él se la ha quitado la mínima tentación de ser corrupta?

Desde antes.

¿También canta “El Necio”?

No sé cantar, si canto se van.

¿Qué debe advertirnos de AMLO?

Trabaja demasiado.

¿Limpio?

Lo creo.

¿Es cuestión de fe?

No. Tengo fe en uno, que es inalcanzable.

¿Qué dirá cuando se sepa todo?

¿Qué será saberse todo?

¿Qué puesto le ha ofrecido?

Coordinadora de campaña.

¿Y en su gabinete?

Ninguno y no lo aceptaría.

¿Dónde le gustaría estar?

Donde están los ciudadanos, observando y haciendo que las cosas se cumplan.

¿Necesita dinero?

Como todos para vivir.

¿Le gusta el dinero?

Sé utilizarlo para que me deje disfrutar.

¿Hace 12 años denunció que el PAN gobernaba como el PRI?

Así es.

¿Sigue ese PRIAN?

Más fuerte, más fortalecido, un matrimonio más consolidado.

¿Anaya representa lo mismo?

Es parte del PRIAN.

¿Cómo dejó Anaya al partido?

No me he metido a investigar. El PAN no es mi tema.

¿Ganaron el poder, pero perdieron el partido?

¡Hace mucho!

¿Anaya convence a los empresarios?

No soy empresaria.

¿Margarita?

Una mujer amable, agradable, simpática y buena compañera.

¿Por qué no se unió a ella?

No tiene las características para gobernar este país.

¿Cuándo se bajará de la contienda?

¿Margarita? Buena pregunta.

¿No la invitarán a sumarse?

Dudo mucho que Felipe la dejara.

¿No se gobierna sola?

A como Felipe ha dicho en Twitter, no parece.

En fin, ¿listos para ganar?

Espero que así sea.

¿Le ganarán al miedo?

En eso estamos trabajando.

¿Preparados para un atentado?

¿De qué tipo?

¿Hay otro plan?

Cómo para qué.

Volvamos, ¿AMLO se deja coordinar?

Coordino una compaña, no personajes. No coordino ni a mi marido.

¿Se afilió a Morena?

No. Hace mucho dejé de afiliarme. Mi partido es México.

¿Pide votar por Morena y no se afilia?

Invito a votar por Andrés.

¿No es lo mismo?

No. La coalición es más amplia.

¿A qué se ha comprometido?

A trabajar para ayudar a que gane.

¿Su capital y credibilidad a cambio de qué?

A cambio de un mejor país.

¿Qué entiende por demagogia?

Vacío.

¿Y por decencia?

Eso.

¿Qué entiende AMLO por pueblo?

El cotidiano que recorre todos los días. La cara de la mujer que observa, del hombre que grita y pide ayuda y un brazo para salir adelante.

¿El pueblo nunca se equivoca?

Claro que sí.

¿El pueblo con AMLO es más sabio?

El pueblo con su corazón y su inteligencia se vuelve más sabio.

¿AMLO es pueblo?

Parte de y mucho.

¿Ese pueblo es tonto?

No.

¿Ese pueblo votará en libertad?

¡Esperemos!

¿A qué le llaman el “proyecto”?

A un puente que tender, con mejores condiciones para los desprotegidos.

¿El proyecto es sabio?

Tiene sabiduría.

¿El proyecto es AMLO?

Es más amplio.

¿Falta que nos diga que “Maquío” votaría por AMLO?

No lo sé. Hace 30 años que no platico con él.

¿Cree que “Maquío” estaría con AMLO?

Habría que preguntar.

¿Y si se lo preguntamos?

Habría que ver qué nos contesta.

¿Qué nos podría decir?

No lo sé. Mi madre murió hace unos días y nunca me dijo que no.

¿Recuerda qué decía “Maquío” de los mesianismos?

Sí, no creía en ellos.

¿Cuál es lo alternativo de la nación que promete AMLO?

Una economía con rostro humano y trabajo arduo para generar riqueza.

¿Alternativo es gobernar con “narcogobiernos”?

No veo al narcogobierno con AMLO, sino ya gobernándonos.

¿Alternativo, imponer candidaturas?

No se han impuesto.

¿Alternativo, fomentar el “lavado” de dinero?

Dime dónde.

¿Alternativo la recaudación directa en maletas y ligas?

¡Pues no las veo!

¿Será alternativo instruir a los medios?

No creo que se dejen instruir.

¿Será alternativo resguardar información?

No creo que sea resguardada.

¿Será alternativo sus consultas populares?

Válidas. Es como un referendo y es parte de la política nueva de consulta ciudadana.

¿Será alternativo el nuevo nepotismo?

Nunca bienvenido.

¿Gobernará AMLO con el “narco”?

De ninguna manera.

¿Cuántos campesinos que trabajan en plantíos del crimen votarán por AMLO?

No sé, y no son ellos el narco. Son el hambre y pobreza que dejan estos gobernantes.

¿Le arrebataran votos “verdes” al PRI?

Espero.

¿De la mano del crimen?

Todo depende. Muchos de esos votos están con el crimen por hambre.

¿Ya percibe cómo se endurecen las posiciones de los empresarios?

Desde hace rato.

¿Qué piden?

Que los dejen trabajar, confianza y estado de derecho.

¿1 de julio lo decidirán los empresarios?

No, no son mayoría.

¿El crimen?

Híjole, todo depende cómo.

¿No son lo mismo?

¡De ninguna manera!

¿Cuánto costará la elección?

De las más caras, tristemente, en el mundo.

¿Cuánto hay que recaudar?

¿Para quién? ¡Porque ya lo recaudaron los del PRI!

¿Cree que con solo llegar AMLO se dejará de ser corrupto?

Es un principio, es un paso.

¿Qué les ha asegurado AMLO a los empresarios?

Estado de derecho, tranquilidad y confianza.

¿El discurso es tranquilizarlos con que AMLO será catalizador social?

Estoy segura que lo será, lo fue en CdMx.

¿AMLO, “la nueva paz social”?

Un camino.

¿Escucha más Romo que a Meade?

No lo sé, hay que preguntarles a ellos.

¿En serio, suspenderá el aeropuerto?

Hay un punto de no retorno y ese es un tema de técnicos no de Tatiana.

¿Llevará AMLO a Peña Nieto a juicio?

El juicio lo lleva en sí mismo Peña.

¿Investigará Odebrecht?

Está en camino.

¿El tren Toluca-México?

Creo que sí. ¿Investigar o terminar?

¿A poco cambiarán al empresariado metido en las reformas energéticas?

Hay espacios para ajustar cosas, y hay espacios que ya están.

¿Habrá nuevos empresarios en plataformas petroleras?

Depende de qué digan las reglas.

¿Llevará a Deschamps a revisión?

¡Buena pregunta!

¿Qué entienden por devolverle Pemex al pueblo?

El limpiar, no quitarle los recursos y disminuir la corrupción que existe.

¿Les quitará tierra a las mineras para devolverlas a los ejidatarios?

No, son diferentes reglas. No hay expropiaciones, esto es claro.

¿Qué hará con los ejidatarios?

Mejores condiciones de trabajo.

¿Y con las mineras?

Lo propio en condiciones de trabajo, como se pide en el extranjero.

¿Cambiará uso de suelo para detener las constructoras rapaces?

No lo sé. No he llegado a ese punto

¿AMLO, “la nueva paz social”?

Sí lo creo.

¿En serio el norte se va con AMLO?

No en bloque, pero está aumentando.

¿En Sinaloa?

Ha crecido.

¿Crece en el Chihuahua de Corral?

Tiene cabida.

¿En Nuevo León vence al “Bronco”?

El Bronco se vence a sí mismo.

¿En el Sonora de Beltrones?

Beltrones está fuera, porque lo echó el PRI.

¿Pierde el PRI?

Ya perdió.

¿Y si no?

Pues pierde México.

¿En dónde ubica a Salinas?

Hace mucho lo dejé atrás.

¿Está jugando?

¡Qué si no!

¿AMLO se traiciona a sí mismo?

No.

¿En verdad AMLO quiere ser Presidente?

Sí.

¿Y si no?

Pues no será.

¿Aceptará su derrota?

Eso espero.