Calderón comparte video en el que venezolana pide no votar por AMLO

Ciudad de México

El ex presidente de México, Felipe Calderón, compartió en su cuenta de Twitter un video en el que una ciudadana venezolana, que vive en México, pide no votar por el precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador.

En el video, de más de dos minutos, Carmen Martínez asegura que el socialismo y la izquierda no funcionan.

"Éste es un llamado para el pueblo de México para que no se crea que el socialismo, el comunismo y la mierda de izquierda funcionan. No sean ingenuos", dice la mujer.

Dijo que ella votó por Hugo Chávez porque creyó que era el único que valía la pena, "porque yo como ustedes creí en la izquierda".

"Les hago un llamado, por favor, México despierta. No voten por la izquierda, no voten por López Obrador; no lo hagan, por sus hijos, por México".

El video tiene más de mil 400 retuits y mil 800 me gusta.

"¡Por favor México, despierta, despierta c..!" "No sean ingenuos". Impactante video de una venezolana que votó por Chávez... https://t.co/pbyyZRMicb — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) 18 de enero de 2018

AA