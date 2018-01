Calderón acusa que en el PAN "sólo hay imposiciones"

Ciudad de México

El ex presidente Felipe Calderón aseguró que el grupo que actualmente dirige al PAN acabó con la democracia interna y sólo realizan imposiciones.

Calderón Hinojosa respondió en Twitter a una publicación del secretario de Comunicación del Comité Ejecutivo Nacional del partido, Fernando Doval, quien aseguró que para los panistas "el interés superior está por encima del particular".

Ante esto, el ex presidente afirmó que las candidaturas no son una lotería y que en el partido ya no hay democracia interna, donde con un padrón confiable los perdedores se sumaban a los ganadores.

Es una pena la postura de @AccionNacional. No es de que "nos toca o no nos toca" ser candidatos. ¡No es lotería! Acabaron con la democracia interna donde, con padrón confiable y equidad, el perdedor se sumaba con gusto al ganador y candidato. Hoy solo hay imposiciones. https://t.co/MCNBsrgTr1

— Felipe Calderón (@FelipeCalderon) January 22, 2018







Ambas publicaciones se dieron a unas horas de que la senadora Gabriela Cuevas anunciara que renunció al PAN para unirse a Morena, decisión que el partido sostuvo que tomó porque a la legisladora le fue negada una diputación federal por la vía plunominal.

Doval publicó en su cuenta de Twitter que "en el PAN a muchos nos ha tocado ser o no ser candidatos a algo. Y aquí seguimos. El interés superior está por encima del particular".





