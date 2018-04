Candidato de Morena a alcaldía de Benito Juárez promete más seguridad

Ciudad de México

El candidato de Morena a la alcaldía de Benito Juárez, Fadlala Akabani Hneide se comprometió, en caso de ganar, en los primeros 100 días de su gobierno, comprar 56 patrullas, crear policías cercanos a las colonias, colocar más cámaras, utilizar drones nocturnos y efectuar operativos por cuadrante de vigilancia.

"Con base a datos del Sistema de Seguridad Pública, (la delegación) Benito Juárez, en los últimos 6 años, ocupa el primer lugar en robo a casa habitación; primer lugar a comercio en toda la Ciudad de México; segundo lugar en robos a vehículos; tercer lugar en robo a cuentahabientes, incluyendo a transeúntes y tercer lugar en extorsiones, incluyendo las extorsiones que comete la delegación Benito Juárez y que están denunciadas en el Ministerio Público, y el MP (del ex jefe de Gobierno) Miguel Ángel Mancera no hace nada porque son sus socios los de la delegación. Y así es como la inseguridad ha crecido en forma exponencial", dijo.

"Yo bajé los niveles de construcción a tres y cuatro niveles (durante su gestión como delegado por el PAN de 2003 a 2006 en Benito Juárez) y los únicos que han violado este Plan de Desarrollo Urbano son los "babys-panistas" acusados y vinculados a procesos penales por negligencia y corrupción criminal", aseguró el ex panista durante el inicio de su campaña en el Parque Tlacoquemécatl, colonia Del Valle.

TE RECOMENDAMOS: Sheinbaum promete seguridad y agua en Iztapalapa

"Con su alianza guanga con el PRD, violaron el Plan de Desarrollo Urbano aprobando la construcción de más pisos de los permitidos causando la muerte de personas", aseveró.

Su contrincante a la demarcación de la coalición Por la CdMx al Frente, Santiago Taboada Cortina, "jamás dijo nada sobre la corrupción inmobiliaria y ahora pide que ya lo olvidemos, eso es una falacia y una mentira de este diputadete que acaba de renunciar".

"Nos piden borrón y cuenta nueva", ello en alusión a la caída de edificios en la demarcación así como en el Colegio Enrique Rébsamen donde fallecieron 19 niños y siete adultos, con el sismo del 19 de septiembre.

Ante candidatos a diputados federales, entre ellos, el actor Ausencio Cruz, el abanderado de Morena señaló de manera específica a la Secretaría de Educación Pública federal por no reportar durante las inspecciones, las irregularidades y a los panistas y perredistas de haber violado el Plan de Desarrollo Urbano.

"El Director Responsable de Obra ( Juan Apolinar Torales Iniesta, detenido por la Procuraduría General de Justicia) entregó, dos meses antes del temblor del 19 de septiembre, el certificado de seguridad estructural de dicho Colegio, por lo tanto a Claudia Sheinbaum (ex delegada de Tlalpan) no se le puede achacar ninguna negligencia o falta de atención en este caso. También las supervisoras de la SEP no reportaron las irregularidades en tiempo y forma a la delegación", acotó.

"Me duele la delegación Benito Juárez, no hay una ambición, soy como ustedes un vecino más y la gente me decían en la calle Akabani "¿porqué no regresas? En mi gestión (2003 a 2006) bajaron los índices delictivos cuando Andrés Manuel López Obrador era jefe de Gobierno", subrayó.









IRH